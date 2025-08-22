Insisten en eliminar los estratos en Colombia: Esto podría pasar

Eliminar los estratos en Colombia vuelve a tomar revuelo en el país en el marco de iniciativas que tienen desde el ejecutivo sobre lo que pueda pasar con la focalización de entrega de subsidios.
De acuerdo con la normativa local, la estratificación tiene en cuenta puntos clave sobre el cobro de servicios públicos, así como el valor de los inmuebles, entre otros.
Son varias las organizaciones y tanques de pensamiento que insisten en la necesidad de eliminar los estratos en Colombia, entendiendo que hay otras herramientas muy productivas para poder tener una realidad económica más exacta.
José Ignacio López, presidente de ANIF, justamente dijo que muchos colombianos con ingresos altos viven en estrato tres, y eso lleva a que se subsidien hogares que no lo ameritan.
“El exceso de simplificación está deformando los incentivos y si seguimos reforzando políticas con base en estratos, vamos a seguir profundizando el problema”, agregó López en declaraciones recogidas por Blu Radio.
Hay que recordar que, dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro se planteó la necesidad de eliminar los estratos en Colombia con base en que, justamente, los subsidios de los servicios públicos estaban siendo mal focalizados.
Otros efectos de eliminar los estratos en Colombia
Se conoce de casos de hogares en barrios de estrato 2 con la capacidad de pagar por la totalidad de estos servicios y, viceversa, hogares en estratos altos que necesitan la entrega de esos recursos.
Esto último, hay que recordar, se hizo más evidente en el marco de la pandemia, cuando el Estado colombiano empezó a identificar la “pobreza oculta” en el país.
De momento, el Departamento Nacional de Planeación ha hablado de la necesidad de crear un Registro Único económico que entrará a eliminar los estratos en Colombia y fijar la realidad financiera de los hogares con base en mediciones como las que se hacen con el Sisbén.