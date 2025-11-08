ELN sería responsable del atentado en batallón de Tunja; autoridades toman medidas para reforzar seguridad

Según informaron las autoridades, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría responsabilidad en el atentado de la mañana de este sábado en el Batallón Simón Bolívar en Tunja.
“En efecto, estamos en este momento haciendo una verificación de la situación. Creemos que, de acuerdo con el análisis de inteligencia, esta acción terrorista pudo haber sido efectuada por la estructura Adonai Ardila Pinilla del grupo narcoterrorista ELN del frente oriental. Y estamos, precisamente adelantando los análisis de lo que pasó el día de hoy”, aseguró Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
Aunque al principio Gustavo Petro afirmó por medio de su cuenta en X que el hecho no había dejado heridos, las autoridades indicaron que presuntamente fueron cinco personas (tres civiles y dos soldados del Ejército Nacional).
Destacado: Autoridades neutralizan vehículo con explosivos cerca al batallón Simón Bolívar en Tunja; realizan detonaciones “controladas”
Medidas temporales tomadas por la Alcaldía de Tunja
Por medio de un decreto, la administración municipal estableció medidas temporales para “garantizar el orden público en el municipio de Tunja”. En ese sentido, prohíben y restringen:
- El expendio y consumo de bebidas embriagantes
- La realización de eventos públicos que impliquen aglomeración de personas
- El estacionamiento de vehículos en vías aledañas a la Alcaldía Municipal, centros de poder, entidades públicas, centros comerciales, unidades policiales y unidades militares
- El transporte y disposición de residuos peligrosos, escombros en las vías públicas, así como el transporte de cilindros de gas, mudanzas, líquidos inflamables y combustibles en dispositivos, tanques, tarros o plásticos
- El uso de drones en toda el área de Tunja
- Transporte de parrillero en moto.
En ese sentido, estas medidas empiezan a regir desde hoy 8 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del 10 de noviembre.