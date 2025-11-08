Autoridades neutralizan vehículo con explosivos cerca al batallón Simón Bolívar en Tunja; realizan detonaciones “controladas”

En la mañana de este sábado 8 de noviembre, una volqueta que se encontraba abandonada cerca al batallón Simón Bolívar en el barrio Prados de Alcalá, al oriente de Tunja, explotó.
Según las primeras declaraciones, cuatro cargas habrían sido activadas de manera accidental, cuando intentaban trasladar el vehículo a un lugar “seguro” lejos de la población, afectando la unidad militar ya que la volqueta estaba en dirección al lugar.
La presencia del vehículo fue avisada a las autoridades por los vecinos del sector, para posteriormente evacuar algunas residencia y establecer un área de aislamiento.
Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Tunja explicó que el aviso fue recibido a las 5:30 a.m., y a su vez agregó que “en conjunto con toda la fuerza pública, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando explosiones controladas”.
Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró por medio de su cuenta en X que “se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Simón Bolívar en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”.
Adicionalmente, la Alcaldía de Tunja anunció que, luego de la inspección al lugar donde fue dejada la volqueta, realiza un Puesto de Mando Unificado (PMU). “Se adelanta un trabajo articulado entre entidades”.