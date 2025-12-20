Elon Musk supera los US$700.000 millones tras fallo judicial sobre su compensación en Tesla

El patrimonio de Elon Musk alcanzó un nuevo máximo esta semana, luego de que una decisión de la Corte Suprema de Delaware reactivara su millonario paquete de compensación en Tesla.
Con este movimiento, el empresario se convirtió en la primera persona en superar los US$700.000 millones de fortuna personal, de acuerdo con el listado de multimillonarios de Forbes.
Según ese ranking, la riqueza de Musk se ubicó cerca de los US$749.000 millones al cierre del viernes, impulsada por la restitución de opciones sobre acciones de Tesla valoradas en aproximadamente US$139.000 millones.
Dichas opciones habían sido anuladas el año pasado por un tribunal inferior, que cuestionó el alcance del esquema de pago aprobado en 2018.
El incremento en la fortuna de Musk amplió de forma significativa la brecha frente a otros grandes patrimonios globales. De acuerdo con Forbes, el fundador de Tesla y SpaceX supera al segundo hombre más rico del mundo, Larry Page, CEO de Google, por cerca de US$500.000 millones.
El fallo que favoreció a Musk
La Corte Suprema determinó que la decisión adoptada en 2024, que había dejado sin efecto el paquete de compensación para el CEO de Tesla, no fue adecuada ni equitativa para el directivo.
Esto quiere decir que volvió a tener vigencia el plan diseñado hace siete años, que en su momento fue valorado en US$56.000 millones y que se convirtió en uno de los más controversiales en la historia corporativa de Estados Unidos.
Este nuevo hito se suma a otro récord alcanzado por Musk días atrás, cuando superó por primera vez los US$600.000 millones de patrimonio neto. Ese avance estuvo asociado a versiones de mercado que apuntan a una eventual salida a bolsa de SpaceX, su empresa aeroespacial, lo que elevó las expectativas sobre su valoración futura.
En paralelo, en noviembre pasado, los accionistas de Tesla aprobaron un nuevo esquema de compensación para Musk que podría ser el más alto registrado hasta ahora en una compañía cotizada.