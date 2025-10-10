Finanzas personales

A miles de bogotanos les podrían embargar sus cuentas bancarias: Estos serán los casos

La Secretaría de Hacienda dijo cuáles podrían ser las personas a las que se les podría embargar sus cuentas bancarias.

embargos a deudores
Imagen: cortesía BanRep

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que miles de bogotanos están en riesgo de enfrentarse a procesos de para embargar sus cuentas bancarias, esto por compromisos pendientes con entidades distritales.

Según la entidad, el objetivo está en 169.000 contribuyentes con deudas tributarias de predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), ReteICA y delineación urbana, acumuladas entre 2013 y 2025.

embargar
TransUnion: Bajan tasas de morosidad y mejora calificación de deudores en Colombia. Foto: tomada de Freepik

Para evitar el proceso de embargar sus cuentas bancarias, “invitamos a todos los contribuyentes con deudas a ponerse al día con sus obligaciones y evitar procesos de cobro que pueden derivar en embargos de cuentas o bienes. A través del botón Pagos Bogotá pueden cumplir con su obligación pendiente o agendar una cita con nuestros asesores para recibir atención personalizada y el detalle de su estado de cuenta. Estar al día con la ciudad nos beneficia a todos”, dijo Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Según la Secretaría, estos recursos son importantes pues podrían usarse para entregar transferencias monetarias a 24.000 hogares en pobreza extrema y también para otorgar 7.000 subsidios de vivienda.

embargar
Deuda en Colombia. Foto: tomada de Freepik (www.freepik.es)

Los recursos que pendientes a manos de los contribuyentes también servirían para entregar 46.000 apoyos alimentarios y bonos en comedores comunitarios, así como para la construcción de un colegio.

¿Cuáles son los impuestos con mayor nivel de mora que por los que se podrían embargar cuentas bancarias?

  1. Predial: $105.000 millones
  2. Vehículos: $31.000 millones
  3. Industria y Comercio (ICA): $17.000 millones
Instalarán nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Recomendado: Municipio de Cundinamarca dará descuento del 80 % a morosos en impuestos

Dijo al Secretaría que las personas naturales y jurídicas pueden verificar sus obligaciones pendientes en el sitio web de la entidad, a través del botón ‘Pagos Bogotá’, o mediante los canales de atención virtual o presencial habilitados.  

Tags: Bogotá
