A miles de bogotanos les podrían embargar sus cuentas bancarias: Estos serán los casos

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que miles de bogotanos están en riesgo de enfrentarse a procesos de para embargar sus cuentas bancarias, esto por compromisos pendientes con entidades distritales.
Según la entidad, el objetivo está en 169.000 contribuyentes con deudas tributarias de predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), ReteICA y delineación urbana, acumuladas entre 2013 y 2025.
Para evitar el proceso de embargar sus cuentas bancarias, “invitamos a todos los contribuyentes con deudas a ponerse al día con sus obligaciones y evitar procesos de cobro que pueden derivar en embargos de cuentas o bienes. A través del botón Pagos Bogotá pueden cumplir con su obligación pendiente o agendar una cita con nuestros asesores para recibir atención personalizada y el detalle de su estado de cuenta. Estar al día con la ciudad nos beneficia a todos”, dijo Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.
Según la Secretaría, estos recursos son importantes pues podrían usarse para entregar transferencias monetarias a 24.000 hogares en pobreza extrema y también para otorgar 7.000 subsidios de vivienda.
Los recursos que pendientes a manos de los contribuyentes también servirían para entregar 46.000 apoyos alimentarios y bonos en comedores comunitarios, así como para la construcción de un colegio.
¿Cuáles son los impuestos con mayor nivel de mora que por los que se podrían embargar cuentas bancarias?
- Predial: $105.000 millones
- Vehículos: $31.000 millones
- Industria y Comercio (ICA): $17.000 millones
Dijo al Secretaría que las personas naturales y jurídicas pueden verificar sus obligaciones pendientes en el sitio web de la entidad, a través del botón ‘Pagos Bogotá’, o mediante los canales de atención virtual o presencial habilitados.