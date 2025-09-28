Municipio de Cundinamarca dará descuento del 80 % a morosos en impuestos

Con el propósito de brindar un alivio tributario a los habitantes de Soacha, la administración municipal puso en marcha un programa de beneficios económicos que busca facilitar el pago de obligaciones pendientes con el municipio. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal a través del Proyecto de Acuerdo 09 de 2025, y tiene como finalidad otorgar alternativas a quienes mantienen deudas acumuladas en materia tributaria y sancionatoria.
El programa comenzó a regir a inicios de este año y ofrece incentivos significativos para los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, que decidan ponerse al día con sus compromisos fiscales. De acuerdo con lo dispuesto, el plazo para acogerse a la primera fase del beneficio estará habilitado hasta el próximo 30 de septiembre. Durante este periodo, quienes cancelen sus obligaciones podrán acceder a un descuento del 80 % sobre los intereses moratorios generados por deudas correspondientes a vigencias anteriores.
Los alivios aplican a impuestos como el Predial Unificado y el de Industria y Comercio (ICA), junto con su complemento de Avisos y Tableros, correspondientes al año 2023 o anteriores. Del mismo modo, incluyen sanciones no tributarias causadas hasta 2024, tales como multas económicas, infracciones urbanísticas, contravenciones de policía, incumplimientos de normas de convivencia y procesos asociados a la salubridad pública.
La Alcaldía de Soacha explicó que esta estrategia tiene un doble propósito: por un lado, ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de ponerse al día sin que los intereses moratorios representen una carga insostenible; y por otro, fortalecer las finanzas locales, lo que permitirá garantizar recursos para programas sociales, infraestructura y proyectos de inversión que benefician a la comunidad en general.
La administración también informó que, en caso de no aprovechar esta primera fase, se abrirá una segunda etapa de alivios entre octubre y diciembre de 2025. Durante ese periodo, los contribuyentes podrán acceder a un descuento del 60 % en los intereses moratorios, igualmente en el marco del Acuerdo 09 de 2025.