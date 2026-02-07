Sin este requisito clave no se puede contratar una empleada doméstica en Colombia

La reforma laboral aprobada por el Congreso de la República aprobó una serie de cambios importantes para poder contratar una empleada doméstica en Colombia.
Las modificaciones empezaron a aplicar desde el año pasado e incluyen que estas trabajadoras deben tener un contrato en el que las partes acuerden el salario, los pagos por horas extra, derechos salariales extrasalariales, así como días de descanso.
De acuerdo con esta nueva regulación, esta vinculación contractual de una empleada doméstica en Colombia debe tener presente, entre otros, las liquidaciones cuando las vinculaciones son fijas por un año.
Adicionalmente, es muy importante que estas trabajadoras cuenten con el pago y la afiliación a riesgos profesionales. El costo total de la afiliación y el aporte mensual a la ARL, aclara la norma, deben ser asumidos únicamente por el empleador.
¿Cuánto se paga por la ARL de una empleada doméstica en Colombia?
Para el servicio doméstico, la norma dicta que la actividad se clasifica generalmente en el Riesgo I, que es el nivel más bajo de peligrosidad.
Al hacer el cálculo con base en el salario mínimo vigente para 2026, que es de $1.750.905, más el auxilio de transporte de $249.095 para un total de $2.000.000, los aportes se calculan sobre el salario base
- Porcentaje de cotización (Riesgo I): 0,522 % del Ingreso Base de Cotización (IBC)
- Valor mensual (Tiempo completo): Aproximadamente $9.140
- Valor por días: Si la empleada trabaja por días, el empleador debe realizar el aporte a través del esquema de cotización por semanas
Recomendado: Cambios en el salario de empleadas domésticas en Colombia: Estos son los aumentos que tendrán
Finalmente, en caso de que la empleada doméstica en Colombia no cuente con este seguro, y si ocurre un accidente de trabajo, el empleador deberá cubrir de todos los gastos médicos, incapacidades e incluso una posible pensión por invalidez o sobrevivencia.