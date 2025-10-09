Aclaran si empleadas domésticas en Colombia deben firmar contrato

Con la entrada en vigor de la reforma laboral, son varios los cambios para las empleadas domésticas en Colombia, con miras a la formalización de este y otro tipo de oficios que se suelen desempeñar en los hogares.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la nueva ley obliga a que los contratantes sean más juiciosos con los acuerdos con los trabajadores, así como el garantizar derechos salariales, beneficios por permisos y pagos en vacaciones.
Las empleadas domésticas en Colombia, con base en la nueva reforma, ya deberían tener un contrato vinculante por los oficios que llevan a cabo dentro de una casa.
De hecho, aquellos contratantes que no estén cumpliendo con este beneficio podrían exponerse a importantes sanciones monetarias, además de los respectivos reconocimientos salariales que deban hacerse a los empleados domésticos que tengan.
Este contrato para las empleadas domésticas en Colombia, entre otros, deberá contar con las funciones específicas que deben cumplir, los horarios, el pago y la garantía sobre los aportes que deban hacerse a pensión, salud y riesgos laborales.
Los puntos que debería contener el contrato de una empleada doméstica en Colombia
- Identificación y Domicilio del Empleador y del Trabajador
- Lugar de prestación del servicio
- Objeto del contrato (Funciones específicas: aseo, cocina, cuidado de niños, etc.)
- Tipo de contrato
- Duración
- Salario (Monto en números y letras, no inferior al SMLMV para tiempo completo)
- Forma y periodicidad de pago
- Auxilio de transporte
- Valoración del pago en especie (Alojamiento y/o alimentación para internas, si aplica)
- Jornada de trabajo ordinaria (Horario de inicio y fin, no excediendo la máxima legal)
- Días de Descanso
- Compromiso de pago de horas extra y recargos
- Obligación de Afiliación y Pago a Seguridad Social
- Derecho a Prestaciones Sociales
- Entrega de dotación
- Cláusula de Terminación
A las empleadas domésticas en Colombia, según la reforma laboral aprobada, también les aplicará la nueva jornada laboral nocturna, que empezará a aplicar desde las 7 de la noche, el cambio se efectuará en 2026.