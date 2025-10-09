Noticias sobre reforma laboral

Aclaran si empleadas domésticas en Colombia deben firmar contrato

La nueva ley indica lo que debe pasar para contratar empleadas domésticas en Colombia. Estos son los requisitos.

Por: -
Empleadas domésticas en Colombia y pagos extra
Imagen: Generada con IA de Gemini

Con la entrada en vigor de la reforma laboral, son varios los cambios para las empleadas domésticas en Colombia, con miras a la formalización de este y otro tipo de oficios que se suelen desempeñar en los hogares.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la nueva ley obliga a que los contratantes sean más juiciosos con los acuerdos con los trabajadores, así como el garantizar derechos salariales, beneficios por permisos y pagos en vacaciones.

Empleadas domésticas en Colombia
Empleadas domésticas en Colombia. Imagen: Generada con IA de Gemini

Las empleadas domésticas en Colombia, con base en la nueva reforma, ya deberían tener un contrato vinculante por los oficios que llevan a cabo dentro de una casa.

De hecho, aquellos contratantes que no estén cumpliendo con este beneficio podrían exponerse a importantes sanciones monetarias, además de los respectivos reconocimientos salariales que deban hacerse a los empleados domésticos que tengan.

Este contrato para las empleadas domésticas en Colombia, entre otros, deberá contar con las funciones específicas que deben cumplir, los horarios, el pago y la garantía sobre los aportes que deban hacerse a pensión, salud y riesgos laborales.

empleadas domésticas en Colombia
Imagen: Alcaldía de Medellín

Los puntos que debería contener el contrato de una empleada doméstica en Colombia

  1. Identificación y Domicilio del Empleador y del Trabajador
  2. Lugar de prestación del servicio
  3. Objeto del contrato (Funciones específicas: aseo, cocina, cuidado de niños, etc.)
  4. Tipo de contrato
  5. Duración
  6. Salario (Monto en números y letras, no inferior al SMLMV para tiempo completo)
  7. Forma y periodicidad de pago
  8. Auxilio de transporte
  9. Valoración del pago en especie (Alojamiento y/o alimentación para internas, si aplica)
  10. Jornada de trabajo ordinaria (Horario de inicio y fin, no excediendo la máxima legal)
  11.  Días de Descanso
  12. Compromiso de pago de horas extra y recargos
  13. Obligación de Afiliación y Pago a Seguridad Social
  14. Derecho a Prestaciones Sociales
  15. Entrega de dotación
  16. Cláusula de Terminación
empleadas domésticas en Colombia
Sistema de riesgos laborales fue analizado en torno a la reforma Foto: Cortesía Hogaru

A las empleadas domésticas en Colombia, según la reforma laboral aprobada, también les aplicará la nueva jornada laboral nocturna, que empezará a aplicar desde las 7 de la noche, el cambio se efectuará en 2026.

Tags: Trabajadores en Colombia
