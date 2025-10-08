Con la entrada en vigor de la reforma laboral, el pago de las horas extra para empleadas domésticas en Colombia también quedó regulado en el nuevo marco normativo.
Según la ley, además del reconocimiento de los derechos laborales y contractuales, se debe dejar en claro el pago que se haga y la vinculación ya no debería ser por palabra.
Las empleadas domésticas en Colombia, mediante esta nueva regulación de derechos deberán entonces recibir, cuando así corresponda, el pago respectivo de las horas extra.
Aclarando que, según lo aprobado por el Congreso de la República en la reforma laboral motivada por el gobierno Petro, estas trabajadoras también tienen unos máximos permitidos a la semana.
Límites y pagos extra para las empleadas domésticas en Colombia
Señala la reforma que la jornada ordinaria diaria no debe exceder las 8 horas. Por lo que todo lo que se trabaje por encima de este límite diario, o del límite semanal, debe ser remunerado como trabajo suplementario u hora extra.
Adicionalmente, las empleadas domésticas en Colombia también tienen límites en las horas extras por trabajar, pues no pueden exceder de 2 horas diarias ni de 12 horas a la semana.
Finalmente, a estas empleadas les aplica el recargo dominical o festivo, con derecho a un pago con recargo del 80 % sobre el valor de la hora ordinaria, porcentaje que subirá hasta el 90 % en 2026 y 100 % en 2027.
Recomendado: Aumentos del 34 % en costos laborales: el mayor reto de liquidez para las mipymes con la reforma laboral
Los pagos extra para las nuevas jornadas diurnas y nocturnas también se empezarán a aplicar para estas trabajadoras cuando el cambio entre en vigor, que será desde diciembre de este año.