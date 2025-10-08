Noticias sobre reforma laboral

Importante reforma ya regula el pago de horas extra para empleadas domésticas en Colombia: Así debe hacerse

Por la reforma laboral, a las empleadas domésticas en Colombia se les regula el pago de las horas extra.

Empleadas domésticas en Colombia
Empleadas domésticas en Colombia

Con la entrada en vigor de la reforma laboral, el pago de las horas extra para empleadas domésticas en Colombia también quedó regulado en el nuevo marco normativo.

Según la ley, además del reconocimiento de los derechos laborales y contractuales, se debe dejar en claro el pago que se haga y la vinculación ya no debería ser por palabra.

Las empleadas domésticas tienen desde 2006 derecho al pago de sus prestaciones como la prima de servicios.

Las empleadas domésticas en Colombia, mediante esta nueva regulación de derechos deberán entonces recibir, cuando así corresponda, el pago respectivo de las horas extra.

Aclarando que, según lo aprobado por el Congreso de la República en la reforma laboral motivada por el gobierno Petro, estas trabajadoras también tienen unos máximos permitidos a la semana.

Sistema de riesgos laborales fue analizado en torno a la reforma

Límites y pagos extra para las empleadas domésticas en Colombia

Señala la reforma que la jornada ordinaria diaria no debe exceder las 8 horas. Por lo que todo lo que se trabaje por encima de este límite diario, o del límite semanal, debe ser remunerado como trabajo suplementario u hora extra.

Adicionalmente, las empleadas domésticas en Colombia también tienen límites en las horas extras por trabajar, pues no pueden exceder de 2 horas diarias ni de 12 horas a la semana.

Finalmente, a estas empleadas les aplica el recargo dominical o festivo, con derecho a un pago con recargo del 80 % sobre el valor de la hora ordinaria, porcentaje que subirá hasta el 90 % en 2026 y 100 % en 2027.

Imagen: Generada con IA de Gemini

Los pagos extra para las nuevas jornadas diurnas y nocturnas también se empezarán a aplicar para estas trabajadoras cuando el cambio entre en vigor, que será desde diciembre de este año.

Tags: Trabajadores en Colombia
