Empleos con la Contraloría: así son las preguntas de las pruebas para ser contratado 

Trabajar con el Estado sigue siendo uno de los mayores objetivos profesionales para miles de colombianos. La estabilidad laboral, los salarios competitivos, la posibilidad de ascenso en carrera administrativa y las garantías propias del empleo público convierten los concursos de mérito en oportunidades altamente disputadas.
Hoy, uno de los procesos más relevantes es el de los empleos con la Contraloría General de la República (CGR), que busca proveer 3.144 vacantes de carrera administrativa en distintos niveles.
Lea también: Empleo en el sector público: estos son los concursos de méritos a los que puede aplicar en 2026, hay salarios desde $4 millones
La convocatoria, que hace parte del concurso CGR 2024-2026, contempla 2.586 empleos para profesionales, 263 en nivel asistencial, 237 en nivel ejecutivo, 41 en nivel técnico y 17 en nivel asesor. Se trata de uno de los procesos más amplios de la entidad en los últimos años, lo que ha elevado el interés y la competencia.
¿Cómo aplicar a empleos con la Contraloría y cómo avanza el proceso?
El concurso se desarrolla bajo un esquema de mérito, lo que significa que los aspirantes deben superar varias etapas eliminatorias y clasificatorias. El proceso incluye pruebas escritas, análisis de antecedentes y la conformación de listas de elegibles por convocatoria y sede de trabajo.
Según el Comunicado del Consejo Superior de Carrera Administrativa del 4 de febrero de 2026, se decidió “aplazar la fecha de realización de las pruebas escritas para el día 22 de marzo de 2026 en jornada única para la totalidad de los aspirantes” Además, se modificó el cronograma oficial del concurso.
Fechas clave del concurso Contraloría 2024-2026
De acuerdo con el cronograma oficial:
- 13 de marzo de 2026: Citación para presentación de pruebas escritas.
- 22 de marzo de 2026: Aplicación de las pruebas escritas.
- 27 de abril de 2026: Publicación de resultados de pruebas escritas
- 28, 29 y 30 de abril de 2026: Reclamaciones contra resultados
- 26 de junio de 2026: Respuesta a reclamaciones
- 24 de agosto de 2026: Resultados de análisis de antecedentes
- 26 de octubre de 2026: Publicación de resultados consolidados del concurso
- 2 de diciembre de 2026: Publicación de listas de elegibles
Este cronograma muestra que el proceso se extenderá hasta finales de 2026, lo que implica una competencia de largo aliento.
Puede interesarle leer: Precio para aplicar a empleos con el Estado: lo que debe pagar para vacantes de técnicos y profesionales
¿Cómo son las preguntas de las pruebas para el concurso de empleos con la Contraloría?
La prueba escrita está compuesta por 130 ítems distribuidos en tres grandes componentes:
- 30 preguntas de competencias funcionales básicas
- 60 preguntas de competencias funcionales específicas
- 40 preguntas de competencias comportamentales
1. Competencias funcionales básicas
Estas evalúan conocimientos generales sobre el funcionamiento institucional. Un ejemplo mostrado en la guía incluye un caso sobre delegación de funciones en la Contraloría General de la República, donde el aspirante debe analizar qué facultades pueden o no delegarse dentro del marco normativo.
El nivel de dificultad es alto y la dimensión cognitiva es de análisis, lo que significa que no basta con memorizar normas: se requiere interpretación jurídica y comprensión del régimen institucional.
2. Competencias funcionales específicas
Aquí se evalúan conocimientos técnicos del cargo. Un ejemplo presentado aborda el Derecho de Petición, donde un ciudadano analfabeta solicita información sobre una sanción administrativa.
El aspirante debe determinar cuál es la actuación correcta del funcionario, teniendo en cuenta principios constitucionales, acceso a la administración pública y garantías fundamentales. Este tipo de preguntas exige dominio normativo y criterio jurídico.
3. Competencias comportamentales
En este componente se analiza la reacción del aspirante frente a situaciones laborales reales. Un ejemplo corresponde a la competencia “Aprendizaje Continuo”. El caso plantea que se implementan nuevos lineamientos sin capacitación formal previa y el superior solicita un informe ajustado a esos lineamientos.
Lea también: Empresas y comercios, en riesgo de ser sancionados por la DIAN tras polémica resolución
Las opciones evalúan si el aspirante espera capacitación, actúa por cuenta propia o incluso comparte conocimiento con sus compañeros. Este bloque mide habilidades blandas, adaptación y trabajo colaborativo.
Como los tres ejemplos anteriores, serán en total 130 preguntas en la prueba, cuyos resultados serán claves para saber qué ciudadanos se quedarán con las tan anheladas vacantes ofrecidas por la Registraduría.