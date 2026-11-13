Empresarios respaldan ajuste fiscal y llaman a construir consensos con el Ejecutivo y el Congreso

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, confirmó que los empresarios están dispuestos a revisar algunas de las propuestas tributarias del Gobierno Nacional para contribuir al ajuste fiscal.
Una de las propuestas discutidas fue mantener el impuesto de renta empresarial en sus niveles actuales a cambio de evitar nuevos gravámenes sobre productos de la canasta familiar y actividades del sector agropecuario.
La propuesta se puso sobre la mesa durante una reunión que sostuvieron 25 gremios de diferentes sectores económicos con el ministro de Hacienda, en la que se discutió la Ley de Rescate Económico y las alternativas para aumentar los ingresos fiscales del país.
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Gutiérrez explicó que los empresarios coincidieron con el Gobierno Nacional en la necesidad de corregir el desequilibrio estructural de las finanzas públicas y recuperar la confianza económica. Sin embargo, insistió en que el ajuste debe contemplar una reducción drástica del gasto público y soluciones construidas con los diferentes sectores productivos.
«Varios gremios pusieron sobre la mesa revisar la posibilidad de que a las personas jurídicas no se les haga la disminución de renta de la forma en la que está proponiendo el Gobierno, frente a no tomar otro tipo de medidas que a lo mejor son muy difíciles de implementar», señaló en entrevista con Caracol Radio.
Entre los ejemplos mencionó la eventual aplicación del IVA a productos de la canasta familiar y a insumos del sector agropecuario, así como los gravámenes relacionados con los terneros.
La presidenta del Consejo Gremial indicó que las propuestas todavía deben revisarse en mesas de trabajo sectoriales para determinar cuáles cuentan con consenso entre los empresarios y pueden convertirse en alternativas concretas para el Gobierno.
Venta de ISA aportaría $16 billones al ajuste fiscal
Otro de los asuntos abordados durante la reunión fue la posibilidad de vender la participación accionaria que tiene Ecopetrol en ISA, una alternativa que Gutiérrez consideró que debe evaluarse dentro de las medidas para obtener recursos.
La dirigente gremial, quien tiene trayectoria en el sector energético, destacó que ISA es una de las multilatinas más importantes de la región y señaló que, si el Gobierno contempla esta operación, los empresarios deberían acompañar la discusión.
No obstante, advirtió que los recursos estimados por esta operación, alrededor de $16 billones, serían insuficientes frente a las necesidades fiscales del país, que se ubican en cerca de $90 billones.
«Nos toca ser como país audaces. Es una gran empresa y, si es una de esas decisiones que nos toca tomar en este momento, pues toca acompañar también al Gobierno en esa decisión», afirmó.
Finalmente, Gutiérrez defendió la independencia de los gremios frente al Gobierno Nacional y sostuvo que su función es aportar a la construcción de política pública, presentar soluciones sectoriales y expresar sus preocupaciones cuando las decisiones no van por buen camino.
Sin embargo, señaló que la situación fiscal exige que empresarios y Gobierno trabajen conjuntamente para encontrar salidas a los problemas económicos del país.
«Necesitamos que a este Gobierno le vaya bien y que salgamos de la situación tan crítica en la que nos dejaron, no solo en el tema fiscal, sino en el energético, en salud y en pensiones», concluyó.