Empresarios en Antioquia lanzan iniciativa para dar beneficios y descuentos a votantes en elecciones presidenciales

Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial el 21 de junio, y para ese escenario, los empresarios lanzaron una iniciativa que busca incentivar la asistencia a las urnas.
Se trata de ‘Vale Votar’, liderada por Proantioquia y Fenalco Antioquia junto a más de 150 marcas nacionales y locales con el objetivo de beneficiar con descuentos a los electores.
“En Proantioquia creemos que cuidar la democracia es cuidar el futuro de Colombia. Junto a más de 120 empresas del país creamos la campaña Vale Votar, que incentiva la participación en las urnas”, explicó Juliana Velásquez, presidente de Proantioquia
Y agregó que “cuidar nuestro futuro nos exige cuidar el presente. Este domingo los invito a salir a votar por el país que soñamos, con compromiso, de manera responsable. El país que construiremos los próximos cuatro años inicia en la elección que realizaremos este domingo”.
Por su parte, María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, señaló: “Colombia enfrenta el proceso electoral más importante de su historia reciente y eso por eso que el compromiso con la democracia debe ser mayor”.
En ese orden, para acceder a los descuentos en el comercio, las personas deberán presentar su certificado electoral y, visitando la página web de Vale Votar, se encontrarán todas las empresas vinculadas.
Entre las participantes están Yamaha, Puntos Colombia, Flamingo, Americanino, Campo Azul. Comodísimos, Nespresso, Haceb, Juan Valdez, Pergamino, Estra, Fruta Fresca, Imusa, Astor, L’Occitane, Offcorss y Ragged.
Así las cosas, solo se debe ejercer el derecho al voto, conservar el certificado electoral y presentarlo en los comercios aliados.