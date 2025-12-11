Empresarios exportadores ya podrán acceder a través de Bancóldex al Cert, un incentivo tributario que les devolverá impuestos

Con la expedición del Decreto 0566 de 2025, el Gobierno Nacional puso en marcha el Certificado de Reembolso Tributario (Cert), un incentivo clave que devuelve parte de los impuestos indirectos pagados por las empresas que exportan bienes y servicios colombianos al exterior.
Este instrumento nace en un contexto en el que la internacionalización de la economía y la diversificación de la oferta exportable se han convertido en prioridades para el país, tanto por su impacto en la competitividad global como por su capacidad de generar divisas y mayor estabilidad macroeconómica.
En ese sentido, el Cert responde a una visión estratégica que busca fortalecer a los sectores que generan valor agregado, avanzan en tecnificación de procesos o desarrollan bienes y servicios diferenciados dentro de la cadena global de valor.
El programa no solo entrega un beneficio económico a las empresas, sino que también promueve estándares más rigurosos de formalidad, trazabilidad de la operación comercial y cumplimiento en la canalización de divisas, fortaleciendo así la transparencia en el comercio exterior colombiano.
¿Cuáles son los beneficios del Cert?
Este incentivo permite la devolución de hasta el 3 % del valor FOB exportado en el caso de bienes transformados en el país y del 2 % en servicios basados en conocimiento y tecnología.
El impacto de este porcentaje se amplifica al convertirse en liquidez disponible sin necesidad de endeudamiento ni de comprometer las capacidades financieras de la empresa.
Adicionalmente, el Cert no es un crédito: puede utilizarse para pagar impuestos o negociarse como un título comercial administrado a través de un depósito centralizado, lo que le otorga versatilidad para integrarse en la planeación tributaria de las compañías.
El Cert está dirigido a empresas que exportan desde US$100.000 al año. Para bienes, se exige estar inscrito en el Registro de Productores de Bienes Nacionales lo que garantiza que el producto provenga de transformación local.
Mientras que, para servicios, se exige factura electrónica válida, certificaciones firmadas por representante legal y revisor fiscal y documentación detallada con la clasificación CIIU, país de destino y cliente.
El decreto también define restricciones claras para evitar distorsiones en el beneficio: solo serán reconocidas exportaciones realizadas desde el 1 de enero de 2025 hacia países que no pertenezcan a la Comunidad Andina ni a Venezuela.
Además, se excluyen exportaciones desde zonas francas, reexportaciones, reembarques, exportaciones temporales y envíos por tráfico postal. En el caso de los servicios, se prohíbe recibir pagos mediante plataformas como PayPal o Stripe debido a que no permiten verificar de manera precisa el origen de los recursos.
El presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón, manifestó que “el Cert es un mecanismo sencillo al servicio de los empresarios. Bancóldex ya está empezando a recibir documentos. Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá 30 días para el reconocimiento del Cert. Estamos esperando en el primer trimestre de 2026 una mayor dinámica alrededor de este Certificado”.
Bancóldex, un aliado para gestionar la solicitud
Ante las inquietudes que el proceso de acceso al Cert pueda generar entre los empresarios exportadores, el acompañamiento especializado de Bancóldex resulta crucial.
A través del sitio web https://www.bancoldex.com/es/credito-traves-de-aliados/lineas-de-credito/cert-0 los empresarios podrán conocer los detalles del Certificado y descargar los documentos necesarios para poner en marcha la solicitud. Además, tendrán acceso a un formulario para solicitar a Bancóldex la asesoría especializada: https://landing.mailbancoldex.co/campana-cert
En la práctica, el acompañamiento de Bancóldex permite que empresas sin áreas especializadas puedan acceder a un beneficio que, de otra forma, resultaría complejo de tramitar. La entidad orienta sobre el proceso, los requisitos, la documentación y el uso estratégico del Cert dentro de la planificación financiera.
A manera de ejemplo, una empresa de maquinaria agrícola con exportaciones a México por US$200.000, con factura electrónica vigente, canalización de divisas y Registro de Productores de Bienes Nacionales sería elegible para recibir un Cert equivalente al 3% del valor exportado convirtiendo así una operación ya realizada en recursos disponibles para reinvertir en modernización productiva, talento o innovación.
Con vigencia limitada hasta 2026, el potencial del Cert radica en su capacidad para impulsar transformaciones estructurales en los sectores exportadores.
Así las cosas, para los exportadores colombianos, contar con el respaldo asesor de Bancóldex puede significar la diferencia entre ver el incentivo como una norma compleja o como una oportunidad de capitalización estratégica.
El presidente (e) de Bancóldex concluyó que la adecuada implementación del Cert no solo alivia cargas tributarias a los empresarios, sino que contribuye a que el país siga avanzando hacia una economía más innovadora, internacionalizada y robusta para hacer frente a la competencia global.