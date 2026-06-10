Greenwood Energy reactivó los proyectos de energía eólica Alpha y Beta en La Guajira

La compañía Greenwood Energy reactivó las iniciativas de generación de energía eólica Alpha y Beta en La Guajira, según lo señaló el Ministerio de Minas y Energía. La empresa presentó ante la entidad y otros organismos avances para reiniciar el proceso de estos dos proyectos.
El Ministerio también manifestó que no solamente se presentaron avances en materia técnica, sino también en los componentes social y ambiental, así como en la hoja de ruta para avanzar en los procesos de relacionamiento con las comunidades y las consultas previas, de tal forma que el proyecto pueda llegar a su etapa de construcción.
También se señaló que los proyectos obtuvieron su licenciamiento ambiental y que ya cuentan con las autorizaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por lo que pueden avanzar a las siguientes fases.
En cuanto a la consulta previa, esta involucra a 108 comunidades y contempla 130 protocolizaciones. A la vez, se prevé la realización de cerca de 195 reuniones con las comunidades con la finalidad de alcanzar consensos, dentro de las cuales se incluirá al pueblo arhuaco.
La cartera energética también señaló que se revisó el avance del proyecto Terra, una iniciativa que se desarrollaría mediante sistemas solares y que brindaría servicios energéticos a comunidades indígenas. Por su parte, el director de operaciones de Greenwood Energy, Marcos Páez, manifestó que tanto Alpha como Beta pueden llegar a convertirse en referentes en la región. Además, expresó su confianza en que se seguirá avanzando gracias al trabajo articulado con las entidades estatales.
El Ministerio también expresó que, con el avance de estos dos proyectos, se abre camino para que La Guajira se consolide como una región dedicada particularmente a la generación de energía eólica, gracias al potencial que tiene esta zona para dicha fuente energética.
—