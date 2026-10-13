Solo 2 de cada 10 empresas en Colombia factura más de $100 millones al año: así está el panorama

El reducido tamaño de las empresas colombianas tiene efecto en los ingresos laborales, las oportunidades de formación y la capacidad de contratar personal calificado.
Así lo expone Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico de la firma de análisis de mercados Sectorial, tras detallar la información del ecosistema empresarial a partir de los resultados del Censo Nacional Económico Urbano del DANE.
Según las cifras, el 77 % de las empresas en Colombia genera ingresos anuales de apenas $100 millones. Sin embargo, en otros rangos también hay un bajo desempeño, si se tiene en cuenta que el 94,6 % de las compañías medidas registra ingresos inferiores a $1.000 millones al año.
En el extremo superior, apenas el 0,2 % de las empresas supera los $100.000 millones en ingresos anuales, mientras que el 1,4 % se ubica entre $10.000 millones y $100.000 millones. Para Sectorial, estas cifras evidencian el fenómeno que denomina «enanismo empresarial», dada la dificultad de los negocios para alcanzar una mayor escala.
El análisis también señala que el 80 % de las empresas genera apenas cinco puestos de trabajo y que solo el 10 % cuenta con sistemas de información contable. Estos indicadores reflejan limitaciones tanto en la capacidad de contratación como en las herramientas disponibles para administrar y conocer el desempeño de los negocios.
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Educación y salarios reflejan el tamaño empresarial
El diagnóstico de Sectorial relaciona esta estructura productiva con los niveles educativos de los trabajadores. De acuerdo con las cifras expuestas por Escobar, el 64 % de los colombianos llega hasta el bachillerato, mientras que el 10,6 % cuenta con educación universitaria.
La formación técnica y tecnológica representa cerca del 19 % de la población, modalidades que, según el análisis, han ganado participación frente a la educación universitaria tradicional.
En los niveles de posgrado, la proporción es menor: el 1,6 % cuenta con una especialización y el 0,4 % tiene una maestría.
Para Sectorial, el tamaño de las empresas y el nivel educativo están relacionados. Los negocios con ingresos limitados tienen menos capacidad para contratar profesionales con estudios avanzados y pagar remuneraciones más altas.
A su vez, la posibilidad de obtener mejores ingresos constituye un incentivo para continuar la formación.
El panorama salarial acompaña ese diagnóstico. Según los datos presentados por la firma, el 93 % de las personas recibe menos de $8,3 millones mensuales, mientras que el 7 % supera ese nivel de ingresos.
La relación entre estas variables configura lo que Escobar describe como un círculo vicioso, pues las empresas pequeñas tienen dificultades para ampliar sus operaciones y contratar personal calificado y, al mismo tiempo, las limitadas oportunidades de ingresos pueden reducir los incentivos para avanzar en la formación académica.
El resultado, de acuerdo con el análisis, restringe las posibilidades de crecimiento empresarial y desarrollo social.
El diagnóstico se apoya en los resultados del Censo Nacional Económico Urbano, que examinó dos millones de unidades productivas en 100 territorios.