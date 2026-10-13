De la Espriella presentará estatuto antiterrorista: propone congelar bienes y endurecer penas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que presentará ante el Congreso un estatuto antiterrorista que contempla sanciones contra organizaciones criminales, restricciones a su financiación y penas severas por el uso de drones en ataques.
Durante una alocución el lunes 12 de octubre, el mandatario explicó que el proyecto de ley busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.
La iniciativa contemplará la creación de un registro de organizaciones terroristas, el congelamiento de sus bienes y la prohibición de celebrar contratos con el Estado, según detalló De la Espriella.
También establecerá sanciones para quienes utilicen drones para atacar a la población civil o a integrantes de la Fuerza Pública.
El estatuto incluirá, además, castigos para la asonada contra miembros de la Fuerza Pública y mecanismos para reducir sustancialmente las penas de quienes entreguen información efectiva antes de la formulación de la acusación.
De la Espriella señaló que la propuesta deberá surtir el trámite legislativo correspondiente en el Congreso de la República, donde será debatida conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución.
“Lo que hoy tenemos a la mano queda corto; por lo tanto, necesitamos una vacuna, y esa vacuna es el estatuto antiterrorista”, concluyó el presidente.
Este nuevo conjunto de reglas establecerá obligaciones, conductas permitidas o prohibidas y determinará sanciones cuando corresponda. El Ministerio del Interior será el encargado de llevar la propuesta ante el Congreso.