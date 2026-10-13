Gobierno De la Espriella confirma que tomará medidas para evitar bloqueos en vías de Colombia 

El gobierno De la Espriella está por emitir una serie de medidas regulatorias con el fin de evitar el bloqueo de vías en Colombia, así lo dio a conocer el mandatario la noche de este lunes 12 de octubre.
Según el presidente, el país dejará de tolerar los bloqueos que afectan la comida, la medicina y el trabajo, y advirtió que lo que antes erróneamente se llamaba «derecho» es en realidad irresponsabilidad.
El anuncio lo entrega el gobierno De la Espriella advirtiendo que, según lo establece la Constitución y las reglas del diálogo, se respetarán y protegerán las marchas pacíficas.
Dijo el presidente De la Espriella que se protege la marcha pacífica, al tiempo que el diálogo será la regla y confirmó que la fuerza pública no se meterá con quien marcha sin agredir.
Más medidas del gobierno De la Espriella
“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera”, dijo el presidente.
Añadió el mandatario que “agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal, para que la crisis de orden público no se repita cada vez que a alguien le convenga parar el país”.
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Finalmente, confirmó que el gobierno De la Espriella presentará al país el estatuto antiterrorista, el cual se radicará ante el Congreso de la República. “Es una ley y la va a discutir, como manda la Constitución, el legislativo”.