Con nuevo decreto, Gobierno De la Espriella revela plan de seguridad para protestas del 14 de octubre

El Gobierno De la Espriella prepara una serie de medidas para garantizar el desarrollo de las manifestaciones convocadas para el próximo 14 de octubre. Las autoridades buscan facilitar el ejercicio de la protesta pacífica, prevenir hechos de violencia y mantener la movilidad en los principales corredores viales del suroccidente del país.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien informó que, tras un consejo de seguridad realizado en Cali, se definieron varios puntos prioritarios para coordinar la respuesta institucional durante las jornadas de movilización.
En la reunión participaron representantes de los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con el propósito de evaluar los posibles escenarios de protesta y establecer acciones preventivas en las zonas que requieren mayor atención.
Lara explicó que el Gobierno se prepara para una semana de movilizaciones sociales y que uno de los objetivos principales es garantizar las condiciones necesarias para que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.
Gobierno De La Espriella aplicará nuevo decreto para marchas del 14 de octubre
En ese contexto, señaló que también comenzará a implementarse la reforma del Decreto 003, cuyo propósito es establecer mecanismos para proteger el derecho a la protesta y prevenir situaciones de violencia.
El ministro indicó que las autoridades revisaron las condiciones de seguridad en Cali, el Valle del Cauca y el departamento del Cauca, además de otros puntos estratégicos de la región. También mencionó la necesidad de respetar las actividades de la cumbre indígena y adoptar medidas para garantizar el tránsito por la carretera Panamericana.
Otro de los puntos analizados fue el departamento de Nariño, donde, según el funcionario, se tiene previsto un posible bloqueo en el sector de El Remolino, en el municipio de Taminango. Frente a este escenario, afirmó que las autoridades trabajarán para evitar interrupciones en la movilidad.
Asimismo, señaló que se evalúa la situación en otros sectores, entre ellos Túquerres y los corredores viales que conectan con Ecuador, debido a su importancia para el transporte y la comunicación entre ambos territorios.
El ministro reiteró que la estrategia del Gobierno se centrará en la prevención y la coordinación entre las instituciones para atender los distintos escenarios que puedan presentarse durante las movilizaciones.
“Respeto profundo por la protesta pacífica, cero tolerancia con la violencia”, concluyó Lara, al resumir la posición del Ejecutivo frente a las manifestaciones del 14 de octubre.