Marchas del 14 de octubre en Colombia: Lugar y hora en que se concentrarán los manifestantes

La primera gran jornada de manifestaciones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá lugar el próximo 14 de octubre con la participación de organizaciones sindicales, sectores políticos y agrupaciones que se oponen a las medidas del actual mandatario. Entre los convocantes se encuentran la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y sectores vinculados al Pacto Histórico.
Las movilizaciones se desarrollarán en medio de las discusiones sobre las decisiones económicas y laborales del Ejecutivo.
A la jornada también se sumará el expresidente Gustavo Petro, quien ha anunciado su participación a través de varias publicaciones en sus redes sociales. Su presencia se sumará a la de organizaciones sindicales y otros sectores que han manifestado su oposición a las políticas de la actual administración.
¿Dónde será el punto de encuentro de las marchas en Bogotá?
De acuerdo con la información divulgada por Fecode mediante un comunicado, el punto de concentración en Bogotá será el Parque Nacional, donde se tiene previsto el inicio de las actividades a las 10:00 a. m. La convocatoria está dirigida principalmente al magisterio, aunque también contempla la participación de otros sectores sociales y organizaciones interesadas en las reivindicaciones planteadas por los sindicatos.
La organización sindical invitó a sus afiliados y a la ciudadanía que respalda sus demandas a participar en la jornada. La convocatoria se enmarca en un escenario de movilización política y sindical frente a las decisiones del nuevo Gobierno y los debates relacionados con las condiciones laborales y económicas del país.
Además de Bogotá, Fecode informó que las movilizaciones se realizarán en otras ciudades del país, entre ellas Medellín, que podría ser en la plaza San Antonio; Cali también tendría una eventual concentración en la plaza de Caycedo; Bucaramanga; Barranquilla, Armenia, entre otras.
Los puntos de encuentro estarán ubicados en las principales plazas de cada ciudad. De acuerdo con un anuncio del Pacto Histórico, las jornadas comenzarían alrededor de las 10:00 a. m.; sin embargo, el horario y los puntos está pendiente de confirmación oficial.