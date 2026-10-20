Empresas colombianas ponen la mira en Chile para crecer en infraestructura y concesiones

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) inició su Misión Empresarial Chile 2026, una iniciativa que busca generar oportunidades comerciales para las empresas colombianas en los sectores de construcción, concesiones y servicios relacionados con la infraestructura pública.
Durante la primera jornada, empresarios afiliados al gremio se reunieron con representantes de organizaciones y compañías chilenas para conocer las condiciones de acceso a ese mercado, intercambiar experiencias operativas e identificar posibles alianzas estratégicas.
La agenda incluyó encuentros con el Comité de Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), representantes de ISA Vías y Ruta del Maipo, y la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública de Chile (COPSA).
Tecnología y concesiones viales, entre los temas centrales
Uno de los principales asuntos abordados fue el modelo chileno de concesiones, con énfasis en la participación de empresas privadas en proyectos de infraestructura, las condiciones contractuales y los mecanismos de asociación público-privada.
En las reuniones participaron Andrés Contreras, gerente general de ISA Vías; Miguel Ángel Carrasco, gerente de Obras y Construcción de Ruta del Maipo; Waldo González, gerente de Planificación de ISA Vías; Loretto Arenas, gerente Comercial de Ruta del Maipo; Cecilia Zapata, gerente de Sostenibilidad de ISA Vías, y Emilio Sanabria, especialista de Planeación y Negocios de ISA Vías.
Como parte de la agenda, la delegación realizó una visita técnica a Ruta del Maipo para conocer la implementación del sistema Free Flow en el Acceso Sur a Santiago. Esta tecnología permite cobrar los peajes de manera electrónica sin instalar barreras que obliguen a los vehículos a detenerse.
El sistema combina dispositivos TAG y herramientas de reconocimiento de placas para identificar los automotores y gestionar el recaudo. Su funcionamiento permitió conocer alternativas para optimizar el cobro, mejorar la atención a los usuarios e incorporar soluciones tecnológicas en las concesiones existentes.
La visita también sirvió para examinar la interoperabilidad entre concesiones y la integración de los sistemas de facturación, elementos que facilitan la gestión de los pagos y la operación de la infraestructura vial.
Infraestructura pública y nuevas oportunidades de negocio
La delegación colombiana también sostuvo reuniones con COPSA para explorar oportunidades en sectores distintos al de las carreteras. Entre las áreas de interés se encuentran los proyectos hídricos, la infraestructura educativa y otros equipamientos públicos que pueden desarrollarse mediante concesiones y esquemas de participación privada.
El ingreso a estos segmentos requiere conocer los requisitos de contratación, las alternativas de financiación y el marco regulatorio, así como evaluar posibles alianzas con operadores locales.
La misión continuará con la participación en Edifica 2026, feria organizada por la Cámara Chilena de la Construcción que reúne empresas, tecnologías y proyectos del sector. La agenda también contempla acercamientos con representantes de la banca multilateral, ChileCompra e InvestChile, con el propósito de ampliar el conocimiento del mercado chileno e identificar nuevas posibilidades de cooperación y negocio para las compañías colombianas.