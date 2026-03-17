Estudio revela que las empresas líderes ya usan la IA como palanca de ingresos, no solo de eficiencia

La firma global de consultoría McKinsey & Company presentó el Global Tech Agenda 2026, un estudio basado en una encuesta mundial a más de 600 líderes de tecnología y negocios que revela cómo la tecnología (especialmente la inteligencia artificial y la gestión de datos) está redefiniendo el rol de los CIOs y actuando como motor clave de crecimiento en las organizaciones globales.
El estudio documenta cómo los CIOs de las compañías más rentables del mundo ahora participan en la definición de estrategia corporativa y en la apertura de nuevas fuentes de ingresos.
“En las compañías de mejor desempeño, la tecnología pasó a convertirse en un habilitador estratégico del negocio. Hoy, los líderes tecnológicos participan activamente en la definición de la estrategia corporativa, en la priorización de inversiones y en la generación de nuevas fuentes de ingresos”, expuso el informe.
Frente a eso, uno de los hallazgos centrales del estudio es la aceleración en la adopción de inteligencia artificial, particularmente a través de agentes de IA y soluciones generativas que están pasando de fases piloto a implementaciones a escala.
Las organizaciones más avanzadas no solo están utilizando la IA para optimizar procesos internos, sino que están monetizando capacidades analíticas y de datos, incorporándolas en productos y servicios que impactan directamente la experiencia del cliente y el crecimiento del negocio.
Asimismo, la investigación señaló que las empresas líderes están adoptando modelos operativos más ágiles y orientados a producto, apoyados en plataformas tecnológicas modulares que permiten ciclos de desarrollo más cortos, toma de decisiones continua y mayor alineación entre áreas de negocio y tecnología.
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¿Cuáles son las implicaciones en Colombia?
Carlos Andrés Suarez, socio y location manager de McKinsey Colombia, explicó que, en un entorno empresarial cada vez más exigente, la tecnología ya no es un soporte, es un motor de crecimiento.
Por eso, “las empresas colombianas que integren la inteligencia artificial y los datos en el corazón de su estrategia estarán mejor posicionadas para innovar, ganar eficiencia y capturar nuevas oportunidades de mercado”.
Así las cosas, el estudio concluyó que la brecha entre empresas líderes y rezagadas no será tecnológica sino organizacional. “Quienes transformen su modelo operativo, inviertan en talento digital y conecten la tecnología con objetivos medibles de negocio, serán quienes capturen la mayor parte del valor en los próximos tres años”.