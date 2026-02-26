Las 50 empresas más responsables en ética y gobierno, según ranking Merco ESG Colombia 2025

Otro de los aspectos más relevantes en una empresa es su responsabilidad con el nivel ético y de gobierno corporativo. Por eso, Merco ESG 2025 en los resultados de su evaluación dio a conocer las compañías que componen este ranking.
Para pertenecer a ese grupo, los evaluadores valoran el comportamiento ético, la transparencia y el gobierno corporativo de las compañías.
En ese sentido, el top 10 está compuesto por: Bancolombia, que también hace parte de las empresas más responsables con el medio ambiente y con la sociedad. Sigue Sura en el segundo lugar y cierra el podio Grupo Argos como un conglomerado empresarial.
En el cuarto lugar aparece Bavaria, que pertenece al sector bebidas; le sigue Organización Corona para ubicarse en el quinto.
Completan el top 10 Alpina, Crepes & Waffles, Davivienda, Alquería y Procafecol (Juan Valdez).
Adicionalmente, hay otras empresas en el ranking de Merco como Colombina (15), Universidad EAFIT (20), Frisby (25), Homecenter-Sodimac (30) y Nu Colombia (35), entre otras.
El proceso de elaboración del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025 fue desarrollado con la participación de 27 fuentes de información, que de forma libre y voluntaria respondieron 81.520 encuestas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.