En marzo, inflación y posible fenómeno de El Niño elevaron precio de energía para hogares y pequeños negocios

Para marzo de 2026, el precio promedio de la energía que se trasladó a través de contratos para atender la demanda residencial y de pequeños negocios fue de $327,04 por kilovatio-hora. Este segmento poblacional es lo que se conoce como el mercado regulado; mientras que para el sector industrial y el de comercio, que se conoce como mercado no regulado, el precio se ubicó en $293,43 por kilovatio-hora. Los precios del mercado regulado como los del no regulado registraron aumentos de 0,13% y 3,14%, respectivamente, si se comparan con las cifras de febrero.
Pero si se detallan los datos de la variación anual, en el mercado regulado hubo un incremento de 5,36 % en el precio del kilovatio-hora, ya que para marzo de 2025 este fue de $310,42, mientras que en el mercado no regulado fue de $290,66, con una variación anual de 0,95 %. Esto significa que, en términos de energía eléctrica, los hogares y los pequeños comercios están registrando alzas mayores que las de los sectores industrial y de grandes comercios.
Imagen: XM
La razón por la cual se han registrado alzas es que sobre los precios de la energía también se reflejan los indicadores de inflación, aunque para algunos expertos del sector el aumento en el mercado regulado no fue tan significativo. Aun así, yendo más allá de la inflación, los contratos están empezando a reflejar las señales de escasez que podría generar el fenómeno de El Niño, el cual se registraría para el segundo semestre de 2026, según previsiones de la Universidad de Columbia.
“La perspectiva es incluso de un incremento mayor para finales de 2026 y 2027. Por fortuna, la mayor parte de la energía ya está contratada, por lo cual no habría una alta exposición. El incremento que se dio en marzo está dentro de lo normal, presionado sobre todo por el efecto inflacionario”, expresó Marco Vera, gerente Vera Energy y consultor de temas energéticos.
Adicionalmente, las cifras de XM, operador del mercado eléctrico y empresa perteneciente a ISA, señalaron que el precio promedio de la contratación en el mercado regulado, que se realizó a través de convocatorias públicas, se fijó en $325,26 por cada kilovatio-hora, lo que representó un alza de 5,79 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se ubicó en $307,46. La variación mensual, es decir, frente a febrero, fue de 0,6 %, ya que en ese mes el precio se ubicó en $323,2 por kilovatio hora.
Por su parte, se trasladaron 658,19 gigavatios-hora a través de contratos bilaterales de largo plazo, esta vez utilizando fuentes de energías renovables para todos los sectores poblacionales. XM señaló que 219,93 gigavatios-hora provienen de contratos adjudicados en subastas del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, mientras que 132,90 gigavatios-hora provienen del sistema centralizado de convocatorias públicas. Adicionalmente, otros 305,36 gigavatios-hora llegaron de contratos a través de negociaciones bilaterales del mercado no regulado.
Lo anterior significa que la energía que provino de fuentes renovables y que se negoció en contratos representó 8,87 % de la demanda en marzo de 2026.
Indicadores del Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas (SICEP)
En el primer trimestre de 2026, la energía demandada a través de este tipo de convocatorias fue de 12.920,7 gigavatios-hora, de los cuales se adjudicaron 7.579,6 gigavatios-hora, lo que representó una participación en la adjudicación de 58,66 %. También indicó que se crearon 23 avisos de convocatorias públicas, de los cuales 15 están abiertos y ocho ya fueron adjudicados.
Para marzo, el despacho se ubicó en 3.338 gigavatios-hora, los cuales se adjudicaron a través del SICEP, con destino tanto al mercado regulado como al no regulado. De esa cifra, 3.335 gigavatios-hora fueron al mercado regulado y 2,9 gigavatios-hora al no regulado.
Según el operador, los precios ponderados de los contratos del SICEP para marzo fueron de $323,57 por kilovatio-hora, registrando un aumento de 0,68 % frente a febrero. Sin embargo, en la variación anual el alza fue de 6,04 %, ya que en marzo de 2025 el valor era de $305,15 por kilovatio-hora.
Precio de la bolsa de energía
El promedio fue de $223,78 por kilovatio-hora, lo que a su vez significó un aumento de hasta 80,09 % frente al mes anterior, pero registró una disminución de 5,31 % en su variación anual, ya que en marzo de 2025 este se ubicó en $124,26 por kilovatio-hora.
Imagen: XM
El precio de las transacciones en bolsa tuvo un promedio de $383,80 por kilovatio-hora. Debe señalarse que, en el mercado en bolsa, hay una alta volatilidad. Con la finalidad de competir en las subastas de energía que administra XM, este precio se forma a partir de la disponibilidad de fuentes de generación hidráulica, térmica, eólica o solar, y a su vez, de la disponibilidad del combustible, su costo y el consumo de electricidad.
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Para marzo de 2026, 86,53 % de la energía se generó a través de fuentes renovables en Colombia: la hidráulica aportó 76,94 % y la solar 8,18 %. El restante 1,44 % provino de biomasa y energía eólica, mientras que 13,47 % de la energía fue generada por plantas térmicas.
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