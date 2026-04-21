Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca concentran el mayor consumo de gasolina en Colombia

Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca se ubican entre las regiones con mayor consumo de gasolina en Colombia. Sin embargo, si se analiza el mercado por municipios, Bogotá ocupa el primer lugar con una participación de 12,65 %. Le siguen Medellín (6,17 %), Cali (4,9 %) y Cartagena (2,5 1%).
Los datos muestran que el mayor consumo de combustibles se concentra principalmente en la región Andina, el Pacífico y parte del Caribe. En contraste, la Amazonía y Orinoquía registraron los niveles más bajos de consumo, al igual que departamentos como Chocó y La Guajira.
Por otro lado, para marzo de 2026, el consumo conjunto de gasolina y diésel (ACPM) alcanzó 201,51 millones de galones, lo que representó una variación de 9,53 %. En el acumulado del primer trimestre del año, el consumo total se ubicó en 554,08 millones de galones, un incremento de 3,29 % frente al mismo periodo de 2025, cuando fue de 536,44 millones de galones.
En cuanto a la participación en el mercado, la gasolina continuó liderando con poco más de 50 % del consumo total, mientras que el diésel representó 47,27 % y otros combustibles concentraron alrededor de 1,75 %.
La información fue revelada por Somos Uno e incluye datos de estaciones de servicio para vehículos, comercializadores industriales y estaciones de servicio fluvial. Las cifras se elaboraron con base en información de distribuidores mayoristas y en los reportes de despacho de combustibles líquidos del Ministerio de Minas y Energía.
En cuanto al volumen despachado durante el primer trimestre, la gasolina alcanzó 554,08 millones de galones, con una variación positiva de 3,29 % frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el diésel registró un aumento de 2,35 % en comparación con los mismos meses de 2025, con un volumen despachado de 518,32 millones de galones.
Consumo de diésel por regiones
Antioquia lideró el consumo de diésel con 14,96 %, seguida de Bogotá (11,02 %), Cundinamarca (10,1 %), Valle del Cauca (9,24 %) y Cesar con (6,4 %). A nivel municipal, los mayores consumos se registraron en Bogotá (11,02 %), Medellín (3,25 %) y Aguachica (2,1 %).
El crecimiento en el consumo de ACPM también sugiere un fortalecimiento del transporte de carga, el transporte interregional y algunas actividades industriales durante el primer trimestre del año.
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Este combustible ha registrado incrementos en ciudades como Medellín y municipios como Girardota, así como en zonas con variaciones atípicas como Paz de Ariporo. En contraste, en municipios como Cúcuta, Los Patios y Aguachica se observaron descensos en el consumo.