Temporada de ciclones tropicales inicia de manera oficial en Colombia: Se extenderá hasta esta fecha

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que desde el 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de ciclones tropicales en Colombia, un periodo que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que mantiene en alerta a las autoridades encargadas de la gestión del riesgo, especialmente en las zonas costeras del Caribe colombiano y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con las proyecciones presentadas por el Gobierno Nacional, basadas en los análisis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la temporada ciclónica de 2026 tendría una actividad inferior a la registrada durante 2025.
Los modelos climáticos indican una probabilidad del 55 % de que la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico sea menor en comparación con la del año anterior.
Los pronósticos señalan que entre ocho y catorce tormentas tropicales podrían formarse durante esta temporada. De ese total, entre tres y seis sistemas alcanzarían la categoría de huracán, mientras que entre uno y tres podrían intensificarse hasta convertirse en huracanes mayores, correspondientes a las categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson.
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias, las entidades que integran la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales desarrollaron una serie de actividades de preparación en los territorios con mayor nivel de exposición a estos fenómenos atmosféricos.
¿Qué actividades se realizaron para la prevención y preparación ante este fenómeno natural?
En total, se realizaron seis talleres regionales en San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar. Este último departamento fue incorporado por primera vez a la estrategia de fortalecimiento institucional y comunitario.
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Las jornadas también incluyeron municipios ubicados en el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, una región que puede verse afectada por fenómenos asociados a los ciclones tropicales, como precipitaciones intensas, crecientes súbitas de ríos, inundaciones y movimientos en masa.
Según la UNGRD, estas acciones permitieron reforzar los protocolos de respuesta de las autoridades territoriales, mejorar los mecanismos de articulación entre las entidades responsables de la gestión del riesgo y promover procesos de capacitación dirigidos a comunidades, líderes locales y estudiantes. En particular, se priorizó el trabajo en San Andrés y Providencia, debido a su ubicación estratégica dentro de las trayectorias históricas de los ciclones que se forman en el Caribe occidental.
De manera paralela, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) continuará emitiendo boletines técnicos y reportes meteorológicos actualizados para facilitar la toma de decisiones por parte de alcaldías, gobernaciones, organismos de socorro y ciudadanía en general.
Por su parte, la Dirección General Marítima (DIMAR) mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas a través de la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina, integrada por más de 33 estaciones distribuidas a lo largo del Caribe colombiano. La información recopilada por esta infraestructura permite fortalecer los sistemas de pronóstico marítimo y generar alertas tempranas que contribuyen a la protección de las comunidades y a la atención oportuna de eventuales emergencias durante la temporada ciclónica.