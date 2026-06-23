UPME emite nuevas reglas de conexiones eléctricas para destrabar proyectos industriales

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) expidió una resolución para que se puedan resolver solicitudes de conexiones definitivas y temporales de usuarios al Sistema Interconectado Nacional, es decir, la red eléctrica de Colombia. El proceso facilitaría que nuevas industrias, proyectos productivos y empresas se conecten al sistema eléctrico con reglas y plazos definidos.
Para el organismo, esto fortalece el nivel de electrificación industrial y también los avances hacia la transición energética, meta que el gobierno Petro definió como eje central de sus políticas en el sector. Lo anterior se lograría gracias a la facilitación de conexiones para proyectos clave de movilidad eléctrica, industria manufacturera, hidrógeno, centros de datos y grandes consumidores de energía que requieren de este insumo para operar.
Concretamente, la resolución permite mecanismos de conexión temporal, los cuales permitirán a los usuarios finales conectarse mientras desarrollan sus operaciones o ejecutan obras de expansión, en tanto se construyen las conexiones y obras de expansión definitivas.
Según la UPME, muchos proyectos tenían retrasada su entrada en operación por demoras en obras de infraestructura, a pesar de que ya contaban con capacidad de transporte asignada.
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Los procesos de solicitud de conexión se realizarían en enero y mayo, mientras que en abril, agosto y diciembre habría tres ventanas para la emisión de conceptos. Para el organismo, esto reduce la incertidumbre normativa para los inversionistas y agiliza los trámites de conexión.