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UPME emite nuevas reglas de conexiones eléctricas para destrabar proyectos industriales

La entidad señaló que esto facilita el proceso de electrificación, promueve la operatividad de las empresas y representa un avance en la transición energética.

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Técnicos de energía. Imagen: UPME
Técnicos de energía. Imagen: UPME

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La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) expidió una resolución para que se puedan resolver solicitudes de conexiones definitivas y temporales de usuarios al Sistema Interconectado Nacional, es decir, la red eléctrica de Colombia. El proceso facilitaría que nuevas industrias, proyectos productivos y empresas se conecten al sistema eléctrico con reglas y plazos definidos.

Para el organismo, esto fortalece el nivel de electrificación industrial y también los avances hacia la transición energética, meta que el gobierno Petro definió como eje central de sus políticas en el sector. Lo anterior se lograría gracias a la facilitación de conexiones para proyectos clave de movilidad eléctrica, industria manufacturera, hidrógeno, centros de datos y grandes consumidores de energía que requieren de este insumo para operar.

Torres eléctricas. Imagen: Generada con IA
Torres eléctricas. Imagen: Generada con IA

Concretamente, la resolución permite mecanismos de conexión temporal, los cuales permitirán a los usuarios finales conectarse mientras desarrollan sus operaciones o ejecutan obras de expansión, en tanto se construyen las conexiones y obras de expansión definitivas.

Según la UPME, muchos proyectos tenían retrasada su entrada en operación por demoras en obras de infraestructura, a pesar de que ya contaban con capacidad de transporte asignada.

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Los procesos de solicitud de conexión se realizarían en enero y mayo, mientras que en abril, agosto y diciembre habría tres ventanas para la emisión de conceptos. Para el organismo, esto reduce la incertidumbre normativa para los inversionistas y agiliza los trámites de conexión.

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Tags: Colombia, Gustavo Petro, empresas, empresas en Colombia, energía
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