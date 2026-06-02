El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fijó su postura de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 21 de junio.
Tras avanzar como favorito en la primera vuelta, el aspirante aseguró que su estrategia para el balotaje mantiene en pie la política de no realizar acuerdos burocráticos, reparticiones políticas ni negociaciones con dirigentes tradicionales.
De la Espriella desestimó la viabilidad de pactos con estructuras interesadas en negociar cuotas de poder, luego de que algunos partidos respaldaran su candidatura para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
El abogado señaló que todas las adhesiones ciudadanas son bienvenidas, pero advirtió textualmente: “Son bienvenidos todos los independientes y todos los ciudadanos que quieran acompañarnos. Pero aquí no caben los politiqueros ni los partidos. Aquí cabe la gente”.
Rechazo de Abelaro de la Espriella a coaliciones tradicionales
La campaña presidencial, que cuenta con el economista José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial, argumentó que, tras recibir el respaldo de más de 10 millones de colombianos en las urnas, la estructura programática se mantendrá bajo una línea de «extrema coherencia».
Además, reiteró su condición de actor ajeno al establecimiento político tradicional para justificar el rechazo a los acuerdos de gabinete.
“Yo no soy político. He hecho un pacto con el pueblo y es el pueblo quien lo está sellando en las urnas”, afirmó el candidato al evaluar el nuevo escenario electoral que transformó el mapa político del país.
Frente a la consolidación de los respaldos para la segunda vuelta del 21 de junio, la candidatura de De La Espriella planteó la necesidad de estructurar una gran unidad nacional, al tiempo que criticó al presidente Gustavo Petro por no reconocer los resultados ya escrutados por jueces.
«Perdiste. Estás desesperado. Sabes que tu plan de robarte la primera vuelta fracasó y que al pueblo, que te quiere fuera, ya nada lo detiene«, dijo el candidato en un comunicado de prensa.