Energy Now llegaría a 2.000 buses con paneles solares en 2026; mercado tendría potencial de hasta US$20.000 millones

La compañía Energy Now manifestó que espera cerrar 2026 con 2.000 buses en Colombia equipados con sistemas de generación de energía solar. La empresa señaló que avanzar en la transición energética no solo implica desarrollar grandes proyectos solares, sino también incorporar esta tecnología al sector transporte.
Para ello, desarrolló una lámina fotovoltaica flexible y de bajo peso que no compromete la estructura del vehículo ni su eficiencia aerodinámica. Según la compañía, esta tecnología permite reducir tanto el consumo de electricidad de la red como el uso de combustibles fósiles.
Energy Now considera que este segmento ofrece un amplio potencial de crecimiento. Explicó que solo en el mercado del transporte masivo en América Latina la oportunidad oscila entre US$1.500 millones y US$4.000 millones. Si se incluyen las flotas comerciales, el potencial aumenta a entre US$5.000 millones y US$15.000 millones. En el largo plazo, estima que el mercado podría superar los US$20.000 millones.
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“Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú son los mercados prioritarios de expansión, pero la visión de Energy Now abarca toda la región, incluido el Caribe. Se trata de una de las oportunidades más desatendidas del sector de energías limpias: millones de vehículos de transporte masivo que consumen combustibles fósiles cada día en ciudades que necesitan alternativas”, expresó la compañía, dirigida por Yoav Cohen.