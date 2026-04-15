Nace en Medellín Energy Valley, el nuevo centro que impulsará la innovación energética en América Latina

El papel de Medellín como epicentro de innovación en América Latina se fortalece con el lanzamiento de Energy Valley, Centro Avanzado de Energía, impulsado por EAFIT y acompañado por la Universidad EIA, la Alcaldía de Medellín y aliados empresariales como Erco, Celsia, Grupo EPM, ISA y Azimut.
Su lanzamiento oficial será en el marco de los 20 años de trabajo del Cluster Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en su plenaria anual este jueves 16 de abril a las 3:30 p. m. en el Centro Empresarial El Poblado.
Se trata de una plataforma donde el conocimiento se encuentra con la industria, la investigación se traduce en soluciones concretas, el emprendimiento conecta con los mercados y la formación ocurre en diálogo con los desafíos del entorno.
“A inicios de este año decidimos crear, luego de escuchar al sector en diferentes conversaciones, este nuevo centro que se llama Energy Valley, por ese potencial de la región”, explicó Ricardo Mejía, director ejecutivo de Energy Valley.
De esta manera, se proyecta como un centro en el que se formará talento especializado, se probarán nuevas tecnologías y la investigación se convertirá en infraestructura real, impactando no solo a Medellín sino a toda América Latina.
Si bien muchas de las empresas vinculadas al ecosistema energético tienen su base en la capital antioqueña, el alcance de esta iniciativa trasciende el territorio local.
Mejía mencionó que el sector energético en Colombia responde a una lógica nacional, marcada por la diversidad de fuentes de recursos renovables distribuidas a lo largo del país, así como por la ubicación estratégica de los proyectos, que en muchos casos se desarrollan fuera de Medellín e incluso en otras regiones con alto potencial.
En este contexto, Energy Valley nace con la vocación de convertirse en un centro articulador en el ámbito nacional, que conecta capacidades empresariales con capacidades de la academia para solucionar problemas que requieran talento, tecnologías e innovación.