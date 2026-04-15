Colombia aún no sentiría impacto en los precios del gas por la guerra en Irán: contratos están firmados hasta mayo

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural), afirmó que en Colombia, antes de que comenzara el conflicto, ya se había garantizado la contratación de gas importado hasta mayo de 2026. Añadió que las consecuencias que está asumiendo Europa con el conflicto no las tiene Colombia, puesto que ya se había garantizado la importación del energético hasta la fecha mencionada (mayo de 2026).
Luego manifestó que, si se sale a contratar nuevos suministros para abastecer la demanda desde junio, sí podría haber impactos.
La líder gremial manifestó que, pese a la volatilidad que puede registrar el precio del gas natural licuado en un periodo de incertidumbre sobre la oferta del energético, en los últimos días el precio ha disminuido.
“Si el conflicto se prolonga y salimos a comprar en mayo el gas natural licuado para abastecer los siguientes meses desde junio, probablemente el mercado internacional va a tener una presión sobre los precios locales”.
Luego explicó que Colombia compra en el mercado spot, que es a corto plazo, y que también se hace a través de barcos que van pasando por el mar Caribe y el país aprovecha la oportunidad para hacer las comercializaciones. Esto lleva a que los precios de referencia que toma el país en la compra de gas estén más cercanos a los de Europa que a los de EE. UU., que se llaman Henry Hub.
Luego expresó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) permitió que los contratos de compra y venta de gas importado se sujetaran a los mercados internacionales y pudieran hacerse a largo plazo.
“La comisión ya ha visto la posibilidad y casi que logró homologar todas las condiciones y eso flexibiliza la posibilidad de que podamos contratar a largo plazo. Todavía no se han empezado a suscribir los contratos. Estamos esperando que eso suceda. Si bien las fórmulas de los precios atadas a esos contratos siguen estando ligadas a algunos precios de referencia que van a reflejar la volatilidad del mercado internacional, contratar a largo plazo en una época en la que los precios están más estables va a ser favorable para la demanda de Colombia”, agregó.
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También afirmó que la política energética venezolana está enviando señales positivas para la inversión. Sin embargo, advirtió que aún es necesaria la recuperación de infraestructura tanto en Venezuela como en Colombia, particularmente del gasoducto Antonio Ricaurte, para que pueda concretarse la comercialización de gas venezolano hacia Colombia.
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