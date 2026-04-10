Precios del gas y la energía se desaceleraron en marzo pese al repunte de la inflación total

Para marzo de 2026, la inflación volvió a registrar su segundo incremento consecutivo desde febrero, ubicándose en 5,56 %. Si bien la categoría de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles no registró las mayores alzas en el último año, sí es el rubro más representativo para explicar los niveles de la inflación, ya que tuvo una participación dentro del indicador de 23 %.
Sin embargo, dentro de esta categoría, fueron los alquileres y el alojamiento los rubros más representativos, mientras que la electricidad, el gas y otros combustibles registraron en conjunto una variación anual negativa de 2,46 %.
Incluso, si se analiza únicamente la electricidad, esta tuvo una variación anual negativa de 2,91 %, aunque presentó un alza mensual de 2,78 %. Por su parte, el gas registró una caída anual de 1,14 % y un aumento mensual en sus precios de 1,39 %.
Imagen: DANE
Lo anterior significa que la inflación, tanto en electricidad como en gas, está registrando variaciones a la baja frente a las cifras de hace un año. Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), también hizo referencia a que los servicios públicos como el gas y la electricidad se desaceleraron en la inflación anual.
Sin embargo, esto no implica que ambos servicios no estén experimentando incrementos, sino que sus precios muestran señales de estabilización en una coyuntura en la que el sector energético ha señalado la existencia de un déficit estructural de gas en Colombia, y es por ello que, desde diciembre de 2024, se está importando el energético.
Cabe señalar que este combustible, además, es utilizado para la generación de energía eléctrica, particularmente en períodos de altas temperaturas.
Bogotá jalonó la inflación mensual en electricidad
Como se señaló anteriormente, la variación mensual en marzo de este servicio tuvo un alza de 2,78 % frente a febrero de 2026. Debe mencionarse que las cifras de electricidad están registrando una variación negativa desde noviembre de 2025.
Imagen: DANE
Urdinola manifestó que Bogotá tuvo un alza en su variación mensual en este rubro de 9,02 %, mientras que otras ciudades como Cartagena (2,62 %), Valledupar (2,6 %), Florencia (2,43 %) y Sincelejo (2,08 %), entre otras, registraron alzas similares. Con ello, una sola ciudad (Bogotá) terminó jalonando el repunte en electricidad durante el mes.
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Sin embargo, señaló que la capital colombiana tiene una mayor representatividad por su tamaño frente a las otras ciudades. En ese sentido, los datos revelaron que fue la ciudad que arrastró la inflación mensual en el rubro de electricidad.
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