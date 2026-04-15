ACM lanza llamado para potenciar el sector minero en Colombia: exploración y apoyo a las empresas en el centro

Empezó en Plaza Mayor, Medellín, MinExpo Colombia 2026, el principal escenario donde se reúne la industria minera del país, incluyendo empresas productoras, proveedores, instituciones y aliados estratégicos.
En su discurso de inauguración, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) – organizadora del evento -, resaltó que Colombia debe apostarle a ser un país minero.
“Estoy seguro de que si entre todos trabajamos, mandamos un mensaje para que en estos próximos cuatro años Colombia acoja, rodee y reciba de mejor manera el desarrollo minero futuro. Parte de esto puede ser una realidad de la cual estemos hablando próximamente”.
También mencionó a los gobiernos, explicando que los actores de la industria deben motivar la conversación para que esta llegue a la Presidencia, alcaldías, gobernaciones y “tomen la decisión de ser un país minero y actuar en consecuencia sin ningún tipo de vergüenza, porque eso genera oportunidades”.
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Puntos clave para que Colombia avance en el desarrollo minero
La intervención de Nariño estuvo enfocada en el futuro. Por eso, presentó seis tareas para que el país avance en el desarrollo del sector.
El primero, como se mencionó anteriormente, es que se decida ser un país minero y actuar en consecuencia.
Como segundo punto, el presidente de la asociación explicó que se debe rodear y fortalecer la exploración del país. Se detuvo a explicar que “los gobiernos anteriores tienen una tienen una deuda histórica con los colombianos y es el conocimiento geológico. Nosotros no tenemos certeza de la riqueza mineral que tenemos”.
Por ende, consideró que lo anterior no puede seguir así, ya que sin esos minerales que posiblemente tiene Colombia y América Latina, “no puede haber un mundo más moderno, más conectado y más sostenible”.
El tercero se relaciona con el papel fundamental que juegan las empresas que producen minerales en el país. Aseguró que si no se acogen o atienden, no se va a poder seguir fomentando un tejido empresarial como el que ellos representan.
El cuarto punto se trata de viabilizar los proyectos en fase final de exploración, mientras que en el quinto pide restablecer el reordenamiento normativo para recuperar la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Finalmente, el último punto es para combatir la extracción ilegal.
Así las cosas, la conversación seguirá mañana jueves 16 de abril en Medellín, donde esperan cerrar con aproximadamente 4.200 personas inscritas, quienes accedan al entorno comercial y a la rueda de negocios.