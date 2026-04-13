Mineros reportó aumento de 10 % en su producción; Hemco en Nicaragua impulsó el resultado

Mineros reportó un incremento de 10 % en su producción durante el primer trimestre de 2026, al alcanzar 60.782 onzas de oro equivalente, frente a 55.124 onzas registradas en el mismo periodo de 2025.
La compañía explicó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el desempeño de su activo en Nicaragua, Hemco, donde se registró un aumento interanual de 22 % en la producción de oro.
Imagen: Mineros
En el caso de la plata, la producción alcanzó 161.766 onzas, lo que representó un aumento de 109 % frente al primer trimestre de 2025.
“El sólido desempeño en el primer trimestre de 2026 se debió principalmente a iniciativas estratégicas en nuestras operaciones en Nicaragua. Al enfocarnos en las recuperaciones metalúrgicas y en la expansión de la capacidad de procesamiento, la operación de Hemco generó un crecimiento interanual significativo de la producción”, señaló la compañía.
En cuanto a sus activos en Colombia, Mineros destacó la operación de Nechí, donde se alcanzó una producción de 19.909 onzas, cifra inferior a la registrada en el primer trimestre de 2025, cuando se produjeron 23.244 onzas.
La empresa indicó que espera normalizar la producción de este activo en el tercer trimestre de 2026, mientras continúa impulsando mejoras en las tasas de producción y en la recuperación metalúrgica, mediante ajustes operativos y la formalización de unidades productivas que se implementarán con socios.
Por su parte, Daniel Henao, presidente de Mineros, señaló que los resultados del trimestre reflejan avances operativos en la compañía.
“La producción de plata en Hemco se incrementó en más del doble frente al año anterior, alcanzando 161.766 onzas, lo que refleja mejoras sostenidas en la recuperación metalúrgica, mientras que la producción de oro en la propiedad aumentó 22 % gracias a la optimización disciplinada de la planta. La seguridad y el desempeño ambiental siguieron siendo parte integral de la forma en que se lograron estos resultados”, afirmó.
Finalmente, la compañía indicó que uno de sus principales objetivos para 2026 será ampliar la capacidad de procesamiento de Hemco hasta 2.500 toneladas por día hacia finales del año. Actualmente, la operación procesa alrededor de 2.100 toneladas diarias.
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Con los resultados del primer trimestre, Mineros mantiene su meta de producir entre 213.000 y 233.000 onzas de oro equivalente en 2026.
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