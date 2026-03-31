Mineros revela avances en proyecto en Nicaragua tras visto bueno de accionistas para aumentar recompra de acciones

Mineros S.A. dio a conocer los resultados del estudio de prefactibilidad actualizado del proyecto Porvenir, en Nicaragua, que podría tener impacto en la operación de la compañía para los próximos 10 años.
Este proyecto, operado a través de su filial Hemco Mineros Nicaragua S.A. es la “piedra angular de un distrito emergente que incluye los yacimientos de Guillermina, Leticia y San Antonio”, en el país centroamericano.
Se destacó, por ejemplo, que su valor actual neto después de impuestos, utilizando una tasa de descuento del 5 % es de US$460 millones, una tasa interna de retorno después de impuestos (TIR) del 37,9 % y un período de recuperación de la inversión de dos años, en su caso base.
Además, se destacó un flujo de caja libre después de impuestos a US$3.150 por onza de oro, de US$727 millones durante la vida útil de la mina. El costo de capital inicial requerido de US$206,8 millones.
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Detalles adicionales del proyecto
En relación con el perfil de producción, se destacaron ventas anuales promedio de 72.300 onzas de oro equivalente, unas 54.500 mil onzas de oro, 190.000 onzas de plata, 28 millones de libras de zinc y 3,75 millones de libras de cobre, durante los años de plena producción de vida útil de la mina (entre uno y nueve años).
Se destacó una planta de procesamiento con una capacidad de 2.000 toneladas por día, con toda su infraestructura asociada, que incluye una instalación de almacenamiento de relaves, suministro de energía a través de una línea de distribución dedicada de 34,5 kV y una planta de tratamiento de aguas residuales.
Daniel Henao, presidente y director ejecutivo de Mineros, destacó el atractivo sobre los datos de rentabilidad de Porvenir.
“Porvenir es solo el comienzo de un distrito polimetálico confirmado. Yacimientos cercanos como Guillermina, Leticia y San Antonio se encuentran a poca distancia de una infraestructura compartida y escalable, y creemos que estamos ante un distrito con el potencial de expandir exponencialmente las operaciones de Mineros durante la próxima década”, dijo.
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Recompra de acciones por US$80 millones
Durante la Asamblea de Accionistas se aprobó un programa de readquisición de acciones bajo una propuesta sustitutiva presentada por un accionista, la cual modificó las condiciones inicialmente planteadas por la Administración.
Esta propuesta aprobada incrementó el monto del programa de US$20 millones a US$80 millones, que tendrá un plazo de hasta tres años.
Se detalló que el mecanismo de recompra se hará mediante la formulación de una o de varias ofertas de readquisición, a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia o de un mecanismo independiente, según se defina.
Reformas de estatutos para Mineros
La Asamblea de Accionistas de la compañía también aprobó varios ajustes a sus estatutos sociales. Entre ellos, se aumentó del 5 % al 10 % el porcentaje de accionistas necesario para convocar reuniones extraordinarias de la Asamblea.
Además, se redujo el número de miembros de la Junta Directiva de nueve a cinco, por lo que se ajustó el quórum para sesionar y decidir legalmente a la mayoría de sus integrantes.