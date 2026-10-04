Entrevista | Industria plástica apunta a crecer más de 5 % en 2027 y elevar exportaciones: anticipa comportamiento y revela desafíos

La industria del plástico en Colombia durante 2026 ha mostrado un crecimiento positivo, acompañado por un buen comportamiento de las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela y Brasil, lo que refleja la capacidad que tiene para competir y crecer en mercados internacionales.
Y es que según cifras de Acoplásticos, entre enero y julio, la producción real del sector creció 2,3 %, con una aceleración importante en los últimos meses: 7,5 % en junio y 4,4 % en julio.
En ese entorno, Valora Analitik conversó con Daniel Mitchell, presidente Ejecutivo del gremio, quien en primer lugar resaltó que es un sector que enfrenta condiciones importantes para su competitividad.
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“La apreciación del peso colombiano ha favorecido algunos costos de importación, pero representa un desafío para los sectores transables, tanto por la competencia de productos importados en el mercado nacional como por el efecto sobre los ingresos de los exportadores”.
Por lo anterior, a su juicio, se ve una industria que está creciendo, pero que necesita seguir avanzando en productividad, modernización tecnológica, eficiencia energética, economía circular e internacionalización.
Pero no solo es eso, advierte que uno de los principales retos es mantener la competitividad en un entorno internacional exigente, teniendo en cuenta que las empresas tienen que enfrentar costos de producción, energía y logística, una mayor competencia de productos importados y la necesidad de incorporar tecnología para producir de manera más eficiente.
A lo anterior se suma el desafío de contar con talento especializado para acompañar los procesos de transformación de las plantas y, a su vez, el reto de avanzar hacia una producción cada vez más sostenible, pero dichos procesos requieren inversión y capacidades técnicas.
Expectativas con el Gobierno de la Espriella y metas de la industria en Colombia
Mitchell contó a este medio que “estamos confiados en que el Gobierno Nacional desarrollará una agenda de crecimiento económico confianza e inversión para la industria”.
El líder gremial destacó que Colombia necesita fortalecer su capacidad productiva y exportadora, y para ello es fundamental contar con reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que permitan a las empresas tomar decisiones de inversión de largo plazo.
Pero en su caso, específicamente, “la competitividad y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica es fundamental, y también iniciativas para dinamizar las exportaciones. Adicionalmente, es importante tener una respuesta rápida en situaciones de competencia desleal o aprecios muy bajos en las exportaciones que puedas amenazar la industria nacional”.
Al ser consultado sobre los planes que tienen como sector, reveló que esperan crecer en 2027 por encima del 5 % y en exportaciones, tanto de materias primas como producto terminado, por encima del 10 %.
Agregó que con una especial dinámica hacia los mercados de las Américas, incluyendo Estados Unidos como principal mercado también México, centro América, Brasil, así como la reactivación de comercio con Venezuela.
Anticipó también que el comportamiento del próximo año estará determinado por factores como la demanda nacional e internacional, las condiciones cambiarias, el costo de las materias primas y la energía, la inversión empresarial y las condiciones de comercio exterior.
“Pero hay un elemento que será cada vez más determinante: la productividad. Las empresas que logren incorporar tecnología, utilizar mejor sus datos, reducir desperdicios, optimizar sus equipos y avanzar en eficiencia energética tendrán mayores posibilidades de competir en un mercado internacional cada vez más exigente”, alertó.
Finalmente, dijo que Colombia cuenta con empresas y plantas de talla mundial, y con una industria que ha demostrado capacidad para exportar cerca de US$1.900 millones al año.
“El siguiente paso es aumentar el valor agregado de esa producción, incorporar más tecnología y lograr que nuestras empresas sean cada vez más eficientes y competitivas”, concluyó Daniel Mitchell, presidente Ejecutivo de Acoplásticos.