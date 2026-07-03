Entrevista | Nuevo MinHacienda descarta intervención del dólar en Colombia pese a caída que afecta varios sectores

Ante el fuerte desplome del dólar en Colombia en las últimas, el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, descartó una intervención de divisa.
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“Yo soy enemigo de las intervenciones en la tasa de cambio. Eso ha demostrado una y otra vez que es inútil y terriblemente costoso. Yo sí creo que el precio del dólar es un precio que debe moverse libremente”, dijo en entrevista con Valora Analitik.
Y aunque reconoció que la situación cambiaria afecta a los sectores exportadores, debido a la caída de la divisa «muy fuerte y sobre todo muy rápida», reiteró que una intervención “siempre sale mal”.
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