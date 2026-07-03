Entrevista | MinHacienda de De la Espriella revela cómo será manejo de deuda y nuevo equipo en Crédito Público

En entrevista con Valora Analitik, Miguel Gómez Martínez, nuevo ministro de Hacienda designado por el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella se refirió a temas como el manejo de la deuda, la inflación y las tasas de interés.
Al ser consultado sobre si se va a mantener el manejo de la deuda mediante colocaciones de títulos en altos montos y tasas, dijo que lo que es importante en el manejo de la deuda es la diversidad de las fuentes, tener todas las fuentes disponibles, porque “haber sustituido deuda externa por deuda interna tiene unas ventajas y, obviamente, unos inconvenientes”.
Las ventajas es que usted disminuye el riesgo cambiario, pero presiona el mercado local con las tasas al alza y eso es malo, dijo.
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Advirtió que Colombia está sufriendo de lo que se denomina como un crowding out (fenómeno que ocurre cuando un gobierno gasta y se endeuda demasiado) que en parte es inducido por las operaciones de financiación del Gobierno.
Todos sabemos -agregó- que cuando hay este fenómeno de competencia de recursos el Estado siempre es ganador y las empresas son perdedoras, eso explica en parte el comportamiento de la tasa de interés, que no solo es el resultado de las decisiones del Banco de la República para frenar la inflación sino también de evidente fenómeno de recalentamiento de la economía con un exceso de gasto.
“Uno de los síntomas de recalentamiento no solo es la inflación, sino que las tasas de interés suben”, señaló Gómez.
Nuevo equipo en Crédito Público para situaciones de crisis
La situación fiscal del país, dijo el ministro designado, necesita gente con experiencia y aquí no tenemos tiempo para curvas de aprendizaje, necesitamos es gente que se haya probado en situaciones de crisis, vamos a conformar un equipo muy sólido.
El tiempo que tenemos para corregir algunos de los desequilibrios es muy corto, advirtió.
Agregó que el tema fiscal es muy específico, que requiere experiencia, que no se aprende de la noche a la mañana, por lo cual dio señales en cuanto a que el nuevo Gobierno se inclinaría por tener en la Dirección de Crédito Público a personas que ya hayan pasado por el sector público en el manejo de las finanzas de la Nación.
Aunque no reveló nombres, dijo que tendrá un equipo sólido para administrar los recursos del Ejecutivo.
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