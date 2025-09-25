Envigado recibirá el ‘segundo encuentro de la industria de bodas’; nuevas tendencias y oportunidades en el sector

El próximo 7 de octubre, Envigado se convertirá en el epicentro de la conversación sobre la industria de las bodas con la realización del ‘segundo encuentro de la industria de bodas’, un espacio que reunirá a los principales actores del sector para explorar nuevas tendencias y oportunidades de crecimiento, con el fin de que la Ciudad Señorial siga aportando a este sector promisorio que une a varios actores de la economía con el sector del turismo.
El evento, que tendrá como tema central Bodas destino y nuevas tendencias: ¿Cómo atraer parejas del mundo?, se realizará en la Terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango a partir de las 5:00 p.m.
Según la plataforma matrimonio.com.co, este mercado representa en Colombia más de $110.000 millones anuales, con cerca de 2.700 bodas al año y más de 200.000 turistas que visitan el municipio de Envigado.
Asimismo, informaron que dichas cifras confirman la importancia de profesionalizar y fortalecer a todos los agentes que participan en la cadena de valor de las bodas.
En esa línea, este encuentro está diseñado para quienes hacen parte de este ecosistema:
- Planeadores y organizadores de bodas.
- Decoradores y floristas.
- Fotógrafos y videógrafos.
- Empresas de catering, reposteros y bartenders.
- Joyeros y diseñadores de accesorios.
- Maquilladores, estilistas y proveedores de moda nupcial.
- Músicos, animadores y productores de sonido e iluminación.
- Empresas de mobiliario, logística y ambientación.
- Hoteles, agencias de turismo y operadores de experiencias.
“Todos ellos encontrarán un espacio de aprendizaje, inspiración y networking para llevar sus negocios al siguiente nivel”, indicaron desde el portal.
Además, el evento contará con la presencia de dos referentes internacionales:
- David Betancur, reconocido por su sello en el diseño de bodas de alta gama en Colombia y Latinoamérica, con proyectos para celebridades del espectáculo, el deporte y la vida social.
- Grisell Neumman, wedding planner con más de 16 años de experiencia, autora de un libro especializado en bodas y experta en organización de eventos y bodas judías.
Ambos compartirán herramientas, experiencias y consejos prácticos para diversificar la oferta de servicios, atraer parejas internacionales y consolidar a Envigado como un destino nupcial de referencia.
Adicionalmente, los asistentes podrán participar en un panel de expertos en turismo, marketing y organización de eventos, así como en un espacio de networking que fomentará la creación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento empresarial.
Las personas interesadas podrán registrarse haciendo clic aquí.