Envigado recibirá el ‘segundo encuentro de la industria de bodas’; nuevas tendencias y oportunidades en el sector

Este mercado representa en Colombia más de $110.000 millones anuales, con cerca de 2.700 bodas al año y más de 200.000 turistas.

Envigado recibirá el segundo encuentro de la industria de bodas. Foto: cortesía matrimonio.com.co

El próximo 7 de octubre, Envigado se convertirá en el epicentro de la conversación sobre la industria de las bodas con la realización del ‘segundo encuentro de la industria de bodas’, un espacio que reunirá a los principales actores del sector para explorar nuevas tendencias y oportunidades de crecimiento, con el fin de que la Ciudad Señorial siga aportando a este sector promisorio que une a varios actores de la economía con el sector del turismo. 

El evento, que tendrá como tema central Bodas destino y nuevas tendencias: ¿Cómo atraer parejas del mundo?, se realizará en la Terraza de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango a partir de las 5:00 p.m.

Según la plataforma matrimonio.com.co, este mercado representa en Colombia más de $110.000 millones anuales, con cerca de 2.700 bodas al año y más de 200.000 turistas que visitan el municipio de Envigado.

Asimismo, informaron que dichas cifras confirman la importancia de profesionalizar y fortalecer a todos los agentes que participan en la cadena de valor de las bodas. 

En esa línea, este encuentro está diseñado para quienes hacen parte de este ecosistema:

  • Planeadores y organizadores de bodas. 
  • Decoradores y floristas. 
  • Fotógrafos y videógrafos. 
  • Empresas de catering, reposteros y bartenders. 
  • Joyeros y diseñadores de accesorios. 
  • Maquilladores, estilistas y proveedores de moda nupcial. 
  • Músicos, animadores y productores de sonido e iluminación. 
  • Empresas de mobiliario, logística y ambientación. 
  • Hoteles, agencias de turismo y operadores de experiencias. 

“Todos ellos encontrarán un espacio de aprendizaje, inspiración y networking para llevar sus negocios al siguiente nivel”, indicaron desde el portal.

Además, el evento contará con la presencia de dos referentes internacionales: 

  • David Betancur, reconocido por su sello en el diseño de bodas de alta gama en Colombia y Latinoamérica, con proyectos para celebridades del espectáculo, el deporte y la vida social. 
  • Grisell Neumman, wedding planner con más de 16 años de experiencia, autora de un libro especializado en bodas y experta en organización de eventos y bodas judías. 

Ambos compartirán herramientas, experiencias y consejos prácticos para diversificar la oferta de servicios, atraer parejas internacionales y consolidar a Envigado como un destino nupcial de referencia. 

Adicionalmente, los asistentes podrán participar en un panel de expertos en turismo, marketing y organización de eventos, así como en un espacio de networking que fomentará la creación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento empresarial. 

Las personas interesadas podrán registrarse haciendo clic aquí.

