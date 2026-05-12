En Sapphire 2026, SAP SE presentó la Empresa Autónoma, una nueva forma de operar en la que las personas y la IA trabajan juntas de manera más fluida para responder a las exigencias del negocio global con eficiencia, precisión y seguridad.
“Para los procesos críticos de nuestros clientes, ‘casi correcto’ simplemente no es suficiente”, dijo Christian Klein, CEO de SAP SE, quien al tiempo complementó: “Al unir SAP Business AI Platform con SAP Autonomous Suite, integramos los agentes de IA en los procesos empresariales, los datos y la gobernanza para que entreguen resultados precisos, confiables y seguros, abriendo nuevas fuentes de ingresos y logrando ahorros significativos en costos.”
La Empresa Autónoma incluye una plataforma de IA unificada para la creación, contextualización y gobernanza de agentes, una suite autónoma que ejecuta operaciones de negocio críticas y una nueva experiencia de usuario que redefine la forma en que las personas interactúan con el software empresarial.
Destacado: La inteligencia artificial gratuita creada en Colombia: paso a paso para que pueda usarla
Una nueva plataforma para la IA empresarial
SAP Business AI Platform es la nueva base para crear y desplegar inteligencia artificial empresarial basada en el contexto real del negocio. Esta plataforma reúne en un solo entorno gobernado tres componentes clave: SAP Business Technology Platform, SAP Business Data Cloud y la SAP Business AI.
En su núcleo se encuentra el SAP Knowledge Graph, que brinda a los agentes de IA un mapa estructurado de cada entidad, proceso y relación empresarial del entorno SAP de un cliente.
Y, con el objetivo de facilitar la construcción y gestión de estos agentes, SAP presenta Joule Studio, un entorno de desarrollo flexible diseñado para crear agentes empresariales, aplicaciones y flujos de trabajo agénticos, permitiendo que los equipos técnicos utilicen sus lenguajes y herramientas preferidos sobre una infraestructura gestionada por SAP que es segura, escalable y optimizada para la IA empresarial.
Así, con esta plataforma como base, SAP presentó la SAP Autonomous Suite, que potencia las aplicaciones de negocio existentes con agentes de IA capaces de ejecutar procesos de principio a fin.
La suite incluye más de 50 asistentes Joule especializados en finanzas, cadena de suministro, compras, gestión de talento y experiencia del cliente. Estos asistentes coordinan un ecosistema de más de 200 agentes de IA especializados para completar tareas complejas. Por ejemplo, el nuevo Autonomous Close Assistant puede reducir el cierre financiero de semanas a días, automatizando asientos contables, conciliaciones y resolución de errores.
Asimismo, SAP lanzó Industry AI, con siete soluciones autónomas para industrias específicas que integran lógica de procesos, modelos de datos y requisitos regulatorios propios de cada sector.
Durante SAP Sapphire, la compañía destacó su colaboración con el gigante energético europeo RWE para aprovechar Industry AI, ayudando a reducir el tiempo de inactividad no planificado en sus turbinas eólicas marinas. Con el escenario de SAP Autonomous Asset Management, los agentes analizan miles de incidentes históricos, identifican la causa raíz probable y generan órdenes de trabajo precompletadas con las soluciones adecuadas.
La empresa también presentó Joule Work, redefiniendo la manera en que los usuarios interactúan con el software de SAP. En lugar de navegar entre múltiples pantallas y aplicaciones, los usuarios simplemente describen el resultado que necesitan y Joule orquesta todo lo necesario para lograrlo: flujos de trabajo, datos y agentes.
Por lo anterior, Joule Work no es solo una interfaz conversacional, anticipa necesidades, muestra información relevante de forma proactiva y automatiza tareas rutinarias en segundo plano, permitiendo que el trabajo avance incluso cuando el usuario no está activo. Estará disponible en escritorio, móvil y por voz, y funcionará tanto en sistemas SAP como de terceros.
Acelerando el camino de hacia la autonomía: Inversión de 100 millones de euros
SAP actualizó sus programas para clientes y socios con el objetivo de acelerar la adopción de la Empresa Autónoma:
- Fondo de 100 millones de euros: incentiva a los socios a ayudar a los clientes a desplegar, extender y construir asistentes y agentes de IA sobre la SAP Business AI Platform usando Joule Studio.
- RISE with SAP: cada cliente tendrá tres asistentes Joule activados desde el primer año.
- SAP GROW: los nuevos clientes recibirán acceso al portafolio completo de asistentes desde el momento de incorporación.
- Los clientes de SAP S/4HANA on-premise y SAP ERP Central Component (SAP ECC) no quedan excluidos: quienes se comprometan a migrar a SAP Cloud ERP obtendrán acceso a escenarios de IA seleccionados, cerrando la brecha hacia la nube.
Además, las nuevas herramientas de transformación lideradas por agentes que pueden reducir los esfuerzos de migración a ERP en más de un 35 %, impulsando proyectos más rápidos y predecibles mediante la automatización del análisis del sistema, la remediación de código, la configuración y las pruebas a escala.
Por último, SAP anunció una lista completa de alianzas estratégicas en cada categoría:
La plataforma y suite incluyen a Anthropic, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft, Mistral AI y Cohere, n8n, NVIDIA y Parloa.