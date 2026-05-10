La inteligencia artificial gratuita creada en Colombia: paso a paso para que pueda usarla 

En un momento donde la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por empresas y ejecutivos para mejorar productividad, automatizar tareas y tomar decisiones, una universidad colombiana decidió enfocarse en un problema distinto, pero igual de crítico dentro de las organizaciones: los conflictos internos y el liderazgo.
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Y es que, aunque muchas compañías hablan de transformación digital, innovación y eficiencia, pocas logran entender realmente cómo las decisiones de sus líderes afectan el ambiente laboral, la productividad de los equipos y la capacidad de las empresas para enfrentar escenarios de alta presión. En América Latina, donde las organizaciones suelen enfrentar retos asociados a rotación de personal, desgaste emocional y problemas de comunicación interna, ese diagnóstico sigue siendo una deuda pendiente.
Con ese panorama, la Universidad de La Sabana desarrolló ELISE Alpha, una plataforma gratuita basada en inteligencia artificial que busca ayudar a líderes y ejecutivos a entender cómo su estilo de liderazgo impacta la dinámica de trabajo dentro de sus organizaciones.
La herramienta combina inteligencia artificial con modelos científicos validados para ofrecer un autodiagnóstico ejecutivo enfocado en liderazgo, gestión de conflictos y desempeño organizacional.
“ELISE Alpha surge para unir el rigor académico con la potencia de la inteligencia artificial en un entorno de autodiagnóstico científico. La plataforma responde a la necesidad de contar con herramientas que midan comportamientos de liderazgo y dinámicas de conflicto de forma integrada”, explicó Guido Castro-Ríos, desarrollador de la herramienta.
Cómo funciona la IA gratuita creada en Colombia
La plataforma fue diseñada para que cualquier ejecutivo, gerente o líder pueda utilizarla gratuitamente mediante un proceso digital de autodiagnóstico. El objetivo es que las personas respondan preguntas y ejercicios relacionados con estilos de liderazgo, toma de decisiones, manejo de conflictos y dinámicas de equipo. Con esa información, el sistema genera un análisis basado en modelos científicos y capacidades de inteligencia artificial.
Según la Universidad de La Sabana, la herramienta busca facilitar procesos de autorreflexión dentro de las organizaciones y entregar información accionable para fortalecer la gestión de equipos.
Para acceder a ELISE Alpha, los usuarios deben ingresar al portal oficial https://elisealpha.com/, registrarse y completar el proceso de evaluación. Una vez finalizado, la plataforma entrega resultados relacionados con estilos de liderazgo, manejo de conflictos, impacto sobre equipos de trabajo y capacidad de adaptación organizacional. La universidad asegura que el sistema fue desarrollado bajo criterios académicos y de investigación aplicada.
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Uno de los puntos más importantes detrás del proyecto es que muchas organizaciones carecen de herramientas para medir cómo los comportamientos de los líderes afectan directamente el desempeño empresarial.
“Los comportamientos del líder definen la efectividad de la tarea y la salud del equipo. Entender la correlación entre las prácticas gerenciales y los tipos de conflicto es determinante para el éxito organizacional”, afirmó Castro-Ríos.
El problema no es menor. Estudios internacionales sobre productividad y clima organizacional muestran que conflictos mal gestionados generan pérdidas de tiempo, menor eficiencia, rotación laboral y deterioro en el desempeño de los equipos.
La plataforma también tiene un componente regional importante. Al ser un proyecto académico y gratuito, ELISE Alpha busca construir un mapa de liderazgo y conflicto en América Latina a partir de datos agregados y anónimos.
“Permite a los líderes latinoamericanos reflexionar sobre sus prácticas mediante modelos validados, generando por primera vez un mapa profundo del liderazgo y el conflicto en el contexto de LATAM”, agregó Castro-Ríos.
El paso a paso para usar ELISE Alpha
La herramienta fue diseñada para que el acceso sea sencillo y abierto para usuarios interesados en evaluar sus dinámicas de liderazgo. El proceso comienza ingresando al sitio oficial de ELISE Alpha, donde el usuario debe crear un registro básico con información profesional y organizacional.
Posteriormente, la plataforma habilita el acceso a cuestionarios y módulos de evaluación enfocados en liderazgo y gestión de conflictos. Una vez completada la información, la inteligencia artificial procesa los datos y genera resultados basados en modelos científicos utilizados por la herramienta.
Finalmente, el usuario recibe un diagnóstico orientado a identificar fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora dentro de su estilo de liderazgo y relación con los equipos de trabajo.
Más allá del uso individual, el proyecto tiene una ambición académica y empresarial de largo alcance. La Universidad de La Sabana explicó que uno de los objetivos es consolidar un mapeo regional sobre liderazgo y conflicto organizacional en América Latina, utilizando información anónima generada por la plataforma.
A futuro, la iniciativa también busca fortalecer procesos de formación ejecutiva y convertir esos hallazgos en herramientas aplicables al entorno empresarial.
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“ELISE Alpha evolucionará como una herramienta de inteligencia colectiva que brinde análisis precisos y estables mediante modelos de IA de vanguardia. El objetivo final es posicionar a la Universidad como referente en el uso de tecnología aplicada al desarrollo humano, impactando positivamente la competitividad y el bienestar organizacional en todo el continente”, concluyó Castro-Ríos.