Así puede reducir hasta 76 % el consumo de agua en su casa y pagar menos en la factura de acueducto

El recibo del agua se ha convertido en uno de los gastos que más presiona el bolsillo de los hogares colombianos. En medio del aumento sostenido de tarifas, muchas familias buscan alternativas para reducir el consumo sin afectar su calidad de vida, pero no siempre tienen claridad sobre qué tan efectivas pueden ser esas decisiones.
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Es por ese motivo que actualmente empiezan a tomar fuerza soluciones que, aunque ya existen en el mercado, siguen siendo poco adoptadas.
El punto de partida es claro: el gasto en servicios públicos, particularmente en acueducto, alcantarillado y aseo, ha venido aumentando. Según cifras del DANE, en enero de 2026 este rubro creció cerca de 7,9 %, consolidándose como uno de los principales factores de presión sobre el presupuesto familiar.
Este comportamiento se da en un escenario donde el consumo promedio por hogar alcanza los 10,95 metros cúbicos mensuales, es decir, cerca de 10.950 litros.
Lo relevante es que una parte importante de ese consumo podría evitarse. De acuerdo con expertos del sector, existen tecnologías y hábitos que permitirían reducir de manera significativa el uso de agua en los hogares, con impactos directos en la factura mensual.
Sin embargo, la adopción sigue siendo limitada: solo el 33,4 % de los hogares reutiliza agua, el 20,6 % recolecta agua lluvia y menos del 15 % cuenta con dispositivos ahorradores.
Dónde está el mayor consumo de agua en el hogar
Uno de los focos principales está en el baño, donde se concentra una proporción significativa del consumo doméstico. Las griferías tradicionales suelen operar con niveles más altos de flujo, mientras que las eficientes reducen el consumo a cerca de 8,3 litros por minuto.
En el caso de las duchas, las tecnologías actuales permiten limitar el flujo a menos de 9,3 litros por minuto sin afectar la presión, lo que representa una mejora relevante frente a sistemas convencionales. A esto se suman los sanitarios de bajo consumo, que pueden operar con menos de 5 litros por descarga, reduciendo significativamente el uso diario de agua.
Estas soluciones, aunque disponibles, aún no tienen una adopción masiva en el país, lo que abre una oportunidad clara de ahorro para los hogares.
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Más allá del baño, los avances más significativos se han dado en electrodomésticos como las lavadoras. Los equipos modernos incorporan sistemas que ajustan automáticamente el consumo de agua según la carga, lo que permite reducciones de hasta 76 % frente a métodos tradicionales.
Este nivel de eficiencia marca una diferencia directa en el gasto mensual, especialmente en hogares con alta frecuencia de uso. Sin embargo, la renovación de estos equipos no avanza al mismo ritmo que la disponibilidad tecnológica.
En paralelo, soluciones como aireadores y sistemas de control de temperatura permiten optimizar el uso del agua sin modificar la experiencia del usuario, evitando desperdicios innecesarios en actividades cotidianas.
El ahorro no depende únicamente de inversión en tecnología. La reutilización del agua y los cambios de comportamiento siguen siendo determinantes. La recolección de agua lluvia, por ejemplo, empieza a consolidarse como una alternativa viable para actividades como riego, limpieza o descarga de sanitarios.
Desde el sector empresarial, también se está impulsando este tipo de soluciones. “En Homecenter entendemos que el ahorro de agua en el hogar no es solo una decisión económica, sino una responsabilidad ambiental”, señaló Claudia Moesker, jefe de gestión ambiental, al explicar que el portafolio de productos eficientes responde a criterios de sostenibilidad y desempeño.
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A esto se suman prácticas simples como reducir el tiempo de la ducha, cerrar la llave mientras se realizan tareas diarias o reutilizar agua en el hogar. Aunque son medidas básicas, su impacto acumulado puede ser relevante en el consumo mensual.