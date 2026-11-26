El municipio incrementó sus ingresos de libre destinación en más de $208.000 millones en los últimos seis años, afianzando una de las haciendas públicas más sólidas del país.
Envigado continúa consolidándose como referente nacional en gestión fiscal, sostenibilidad financiera y generación de recursos propios. Al 19 de noviembre de 2026, los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) alcanzaron los $472.455 millones, la cifra más alta registrada en la historia del municipio, un resultado logrado incluso antes de culminar la presente vigencia fiscal.
El desempeño es contundente: mientras en 2020 los ingresos de libre destinación ascendían a $263.492 millones, hoy superan los $472.000 millones. Ello representa un incremento de $208.963 millones, equivalente a un crecimiento del 79,3 % en términos nominales y del 17,2 % en términos reales, estimados durante apenas seis años.
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El crecimiento histórico de los ingresos ha sido impulsado principalmente por el Impuesto Predial Unificado, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y las rentas asociadas al sector Movilidad, que hoy constituyen algunas de las principales fuentes de financiación del municipio.
El éxito del recaudo responde a una estrategia liderada por la Administración Municipal que incluye medidas de fiscalización tributaria para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar los trámites y pagos y el fortalecimiento permanente de la cultura tributaria, entre otras acciones.
Esta apuesta por el fortalecimiento fiscal ha generado resultados concretos en la ampliación de la base de contribuyentes del municipio. En el caso del Impuesto Predial Unificado, el ingreso más representativo del presupuesto municipal, el número de contribuyentes pasó de 84.558 en 2020 a 101.332 en 2026, lo que representa un crecimiento del 19,8 %.
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Entre las medidas adoptadas se destacan: las tarifas preferenciales derivadas de la actualización del Estatuto Tributario en 2025 (Acuerdo Municipal número 057 de 2025); la depuración de cartera; el trabajo articulado del Comité de Sostenibilidad Fiscal; el cruce permanente de información catastral y urbanística de los predios con el Departamento Administrativo de Planeación, y las auditorías a las exenciones del Impuesto Predial. Cabe señalar que, desde 2021, el municipio ejerce como autoridad catastral.
En el caso del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), han sido determinantes tanto la implementación de retenciones y autorretenciones como los cruces masivos de información con la DIAN para identificar contribuyentes omisos y detectar inexactitudes o conductas sancionables en las declaraciones. Asimismo, resultan clave la depuración de cartera, la verificación de la información reportada y el acompañamiento permanente tanto a nuevos contribuyentes como a quienes han cesado sus actividades o dejaron de ser sujetos pasivos.
A ello se suman las auditorías a las exoneraciones del Impuesto de Avisos y Tableros, la actualización del censo de establecimientos de comercio realizada en 2024 y las acciones para promover la formalización. En conjunto, estas iniciativas han contribuido a fortalecer el recaudo del ICA, ampliar la base gravable del municipio y promover el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
La Administración Municipal destaca especialmente el compromiso de los ciudadanos, empresarios, comerciantes y propietarios que cumplen oportunamente con sus obligaciones tributarias. Este récord es también el reflejo de la confianza depositada por los contribuyentes en una administración que transforma los recursos en obras, programas sociales y servicios que impactan directamente la calidad de vida de la comunidad, convirtiendo a Envigado en uno de los municipios más atractivos para vivir, invertir y emprender.
Los resultados alcanzados demuestran que Envigado ha logrado consolidar un círculo virtuoso de desarrollo: una ciudad que invierte y genera confianza, atrae empresas y nuevos proyectos, amplía su base económica, fortalece sus ingresos y reinvierte esos recursos en beneficio de la comunidad.
Con este desempeño histórico, el municipio no solo fortalece su autonomía fiscal, sino que consolida las bases para seguir ejecutando proyectos de alto impacto y garantizar el desarrollo sostenible de su territorio.
Los resultados históricos del recaudo en Envigado son el reflejo de una administración que planifica, gestiona y ejecuta con eficiencia, que impulsa una economía local dinámica y competitiva, y del compromiso de miles de contribuyentes que, mediante el cumplimiento de sus obligaciones, aportan diariamente a la construcción de una ciudad con más oportunidades, mayor inversión y mejor calidad de vida para todos.