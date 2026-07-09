Erco Energía construyó un nuevo proyecto de generación solar en Tolima que abastecería a 10.000 hogares del país

La empresa Erco Energía puso en operación una planta solar en Tolima que suplirá la demanda anual de cerca de 10.000 hogares en Colombia. El proyecto, denominado Chenche, está ubicado en el municipio de Purificación y cuenta con 20.925 módulos fotovoltaicos.
La energía generada por este parque será entregada al Sistema Interconectado Nacional, es decir, a la red eléctrica colombiana, tras iniciar su etapa de pruebas y puesta en servicio. Este proceso habilito a la planta para comenzar a suministrar energía mientras culminan las pruebas técnicas exigidas por el sistema antes de entrar en operación comercial.
La planta cuenta con una capacidad instalada de 14,96 megavatios pico y una potencia efectiva de entrega de 9,9 megavatios (MW). Además, incorpora un sistema de almacenamiento mediante baterías con una capacidad de 4,5 megavatios hora. Esta tecnología permite almacenar la energía producida durante las horas de mayor radiación solar para entregarla posteriormente al sistema cuando aumente la demanda o disminuya la generación fotovoltaica.
En otras palabras, el proyecto almacena energía cuando la producción solar es mayor, y la libera cuando el consumo aumenta o la generación disminuye por la reducción de la radiación solar.
Otro de los componentes del proyecto fue la modernización de la subestación Hilarco, considerada por Erco una infraestructura estratégica para la conexión del parque al sistema eléctrico. Según la empresa, esta subestación operaba con un transformador de 150 kilovoltioamperios, capacidad insuficiente para soportar la conexión del proyecto y la transmisión de su energía.
Por ello, realizó la construcción de la nueva subestación con niveles de tensión de 34,5 kilovoltios y 13,2 kilovoltios, con el propósito de garantizar la confiabilidad del servicio y facilitar la integración del parque al sistema eléctrico.
“La nueva subestación incorpora seis bahías eléctricas que permiten integrar diferentes circuitos de distribución y generación, incluyendo la conexión directa del parque solar Chenche, así como los circuitos Hidroprado y de distribución regional”, expresó Erco.
Juan Camilo López, CEO de la compañía, afirmó que Chenche demuestra el compromiso de Erco Energy por ampliar su capacidad de generación solar en Colombia y avanzar en soluciones de almacenamiento mediante baterías. Según la empresa, el proyecto representa un paso adelante para responder al crecimiento de la demanda de energía y a la diversificación de la matriz energética, especialmente en un contexto en el que el fenómeno de El Niño podría presentarse con alta intensidad.
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