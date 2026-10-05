El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales. La convocatoria de los comicios se produce luego de que el Ejecutivo no lograra la aprobación de la legislación para hacer frente a la crisis de vivienda que atraviesa el país.
En esa misma línea, el mandatario informó que este lunes se llevará a cabo un consejo de ministros para aprobar el decreto que llama a la ciudadanía a votar el próximo 29 de noviembre.
“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras», destacó.
En su comparecencia desde La Moncloa, el palacio de gobierno, Sánchez también anunció la disolución del Parlamento.
Además de asegurar que el país se «ha convertido en la economía que más crece y más empleo genera en la Unión Europea» y que, aunque los niveles de desigualdad y pobreza siguen siendo altos, «han caído al mínimo”.
Los decretos rechazados
La normativa presentada ante el Congreso y que no recibieron el visto bueno estaba compuesta por dos decretos.
El primero incluía la suspensión de los desalojos de los inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados «fondos buitre».
Mientras que la otra propuesta abordaba la renovación automática de los contratos de alquiler.
Los parlamentarios rechazaron el primer decreto por 178 votos contra 172 y votaron en contra del segundo por 184 votos contra 166