Así se están acabando las vías en Colombia que tenían una concesión y hoy están en manos del Gobierno

Un conjunto de vías que hasta hace pocos meses o años estaban concesionadas hoy sufren el paso del tiempo y la falta de inversión luego de haber pasado a manos del Estado colombiano, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

En esas carreteras se volvió paisaje ver decenas de huecos, malas señalizaciones, falta de mantenimiento, hierbas altas y descuidadas, y, peor aún, accidentes cada vez más frecuentes.

De hecho, algunos casos ya han llegado al Congreso, donde se le ha pedido explicaciones al Gobierno sobre el estado de la malla vial y su futuro ante la continuidad de los corredores bajo operación el Invías.

Se trata de autopistas clave para el transporte nacional, tanto de carga como de pasajeros, y a los cuales próximamente se le sumará Autopistas del Café, luego de que el presidente Gustavo Petro rechazara la concesión Conexión Centro para el Eje Cafetero.

Con esta decisión, desde el primer trimestre de 2027, las vías de esa región volverán a manos del Estado, con un desenlace casi claro: su calidad podría desmejorar en el mediano plazo y las inversiones hechas durante décadas podrían quedar en el pasado.

Lo anterior está soportado con datos de Infraestructura a Fondo, un informe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Allí se detalla que los programas de Gestión Vial Integral (GVI) del Invías -que son aquellos que se contratan para preservar las vías- presentan “limitaciones evidentes en su efectividad” y “en la mayoría de los casos el estado de las vías no es satisfactorio”.

De hecho, el reporte encontró que en departamentos como Antioquia, Santander y Norte de Santander, más del 60 % de la extensión de sus corredores está en condición regular, mala o muy mala. Esto, agregó, “evidencia que el modelo, tal como está diseñado, no cumple de manera consistente con su objetivo de preservar la infraestructura en buen estado”.

10.000 km de vías en Colombia están a cargo del Estado, a través del Invías $800.000 millones anuales recibe la entidad por el recaudo de los más de 30 peajes que están a su cargo más del 60 % de la extensión de sus corredores está en condición regular, mala o muy mala, en Antioquia, Santander y Norte de Santander

¿Por qué se están acabando las vías que pasaron a manos del Gobierno? Así les viene sucediendo a carreteras en todo el país que en los últimos años dejaron el modelo de asociación público – privada (APP) y ahora hacen parte del portafolio del Invías, según conoció Valora Analitik por múltiples testimonios y registros fotográficos que muestran su empeoramiento. Los casos más recientes se han presentado a las afueras de Bogotá, en la salida por la Calle 13 hacia la Sabana Occidente y en la conexión de los departamentos de Córdoba y Sucre, aunque hay otros que vienen de tiempo atrás.

Bogotá – Facatativá – Los Alpes La primera vía es la que conecta Fontibón – Facatativá – Los Alpes y estuvo a cargo de la Concesionaria CCFC durante casi tres décadas. Allí se invirtieron varios billones de pesos para poner a punto la carretera de 40 km y así darle vida a una zona que tenía poco desarrollo en el siglo pasado. Eso sí, la entonces gerente de la concesión, María Margarita Botero, le dijo en 2024 a este medio que quedaron pendientes dos obras clave: el tercer carril de Bogotá – Mosquera y la variante de Cartagenita. Según la directiva, estas iniciativas estaban previstas para realizarse en el contrato y las empresas contaban con los trámites, estudios y recursos suficientes para ejecutarlas, lo cual habría implicado una extensión del contrato por unos años más. Sin embargo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) negó esta posibilidad y ordenó que la carretera volviera a manos del Invías, situación en la que se encuentra desde marzo de 2024. La concesión de la vía entre Bogotá y Los Alpes culminó en marzo de 2024. Foto: Concesión CCFC Y aunque en ese momento la vía estaba en buena condición, la realidad actual es diferente. Hoy, después de pasar el puente del río Bogotá -en los límites de la capital-, se nota el cambio: el pavimento está desgastado, las señales de tránsito caídas, los separadores afectados y las basuras pululan en las inmediaciones del corredor. Estas fotos, conocidas en exclusiva por Valora Analitik, muestran como los separadores de la vía entre Bogotá y Facatativá se deterioraon y no han sido reparados. Fotos: Valora Analitik La situación también se observa en las conexiones de algunos puentes, donde se comienza a ver el deterioro de la infraestructura, por donde pasan miles de vehículos al día, muchos de carga. Los puentes de la vía también registran desgastes cada vez más notorios. Fotos: Valora Analitik Además, como se observa en la siguiente imagen, en la carretera ya han aflorado huecos de gran magnitud, que son difíciles de esquivar cuando llueve y estos se encharcan. Cada vez aparecen más huecos y baches en el corredor que es clave para unir a la capital con municipios como Mosquera, Funza y Madrid. Fotos: Valora Analitik El Invías le dijo a Valora Analitik que, desde el año pasado, hay dos contratos vigentes de obra e interventoría por cerca de $18.500 millones para mantener la vía Bogotá – Facatativá – Los Alpes. Ambos están vigentes hasta el 30 de junio y registran un avance ejecutado de 62,1 %. A pesar de lo anterior, esta cifra es mínima frente a lo que se recauda en el corredor. Solo el peaje del río Bogotá que está en la zona recibe aproximadamente $120.000 millones anuales, con lo cual en la carretera apenas se está invirtiendo poco más del 10 %. Lo demás, como pasa con el modelo estatal, termina financiando infraestructura en el resto de la región.

La conexión Córdoba – Sucre se deteriora Otro ejemplo que muestra que se están acabando las vías en Colombia tras volverse públicas es la de Córdoba – Sucre, que estuvo bajo concesión de Autopistas de la Sabana hasta abril de 2025. Según su entonces gerente, Sergio Camacho, durante el contrato se ejecutaron obras clave como 130 km de doble calzada y la rehabilitación de aproximadamente 320 km de vías de los tramos principales, así como algunas conectantes dentro de las ciudades. La concesión Autopistas de la Sabana, que operaba la vía Córdoba – Sucre, se terminó oficialmente en abril de 2025. Foto: Autopistas de la Sabana A pesar de esto, afirmó que no en todos los sectores hay dobles calzadas. Estas se encuentran en los sectores de Montería – Cereté, hasta Ciénaga de Oro; La Ye – Sahagún y Sampués – Tolú y su conexión hacia Sincelejo. Las carreteras ya se encuentran bajo operación de la Nación, que esta semana anunció un plan de inversiones para la región para la “terminación definitiva de la vía Santa Lucía – Moñitos, así como para la rehabilitación y conservación de los corredores viales de Córdoba y Sucre que fueron revertidos por la ANI”. A pesar de lo anterior, en estos corredores se repite lo sucedido en la concesionaria CCFC: Valora Analitik tuvo acceso a fotos y videos que muestran el deterioro del asfalto, que ha generado decenas de huecos en tramos de ambos departamentos. En inmediaciones de Sincelejo, ya hay huecos de gran magnitud, que hacen complejo el tránsito por este corredor del Caribe. Foto: Valora Analitik Adicionalmente, en las inmediaciones han aumentado los botaderos de basura y hasta partes de camiones de carga han sido dejados a su suerte, tal como se puede ver en la siguiente imagen. A los huecos se suma que algunos tramos del corredor se han convertido en botaderos de basura, como este en Ciénaga de Oro. Foto: Valora Analitik Igualmente, en diversos puntos se presentan problemas de señalización, debido a que la hierba y maleza que emerge a lado y lado de las vías ha crecido y está tapando las señales de tránsito. El deterioro de la vía Córdoba – Sucre se presenta un año después de haber pasado a manos del Invías. Foto: Valora Analitik «El estado actual del pavimento es malo, con muchas fallas, baches y problemas de drenaje» Invías, sobre el corredor Córdoba – Sucre De acuerdo con la información remitida por el Invías a este medio, actualmente no hay ningún contrato para este importante corredor, aun cuando reconoció que «el estado actual del pavimento es malo, con muchas fallas, baches y problemas de drenaje». Por lo pronto, la entidad confirmó que avanza en la estructuración de un proyecto de mantenimiento, rehabilitación y operación por $33.800 millones.

Casos críticos en tramos de la vía Medellín – Bogotá Las vías previamente mencionadas apenas llevan entre uno y dos años bajo operación del Invías y ya presentan deterioro. Pero hay otras que vienen de tiempo atrás y tienen un panorama todavía más complejo. Se trata de dos tramos clave de la vía Bogotá – Medellín. El primero está ubicado en Antioquia y se le conoce como Santuario – Caño Alegre. Cuando una persona viaja de la capital paisa al centro del país, sale por carreteras que tienen altas especificaciones de calidad, a cargo de la concesión Devimed. Sin embargo, cuando se llega al municipio de Santuario, a una hora y media de Medellín, la doble calzada se convierte en una sola vía de lado y lado, lo que hace más lento el camino y más complejo su tránsito, ya que por allí se mueve gran cantidad de transporte de carga y pasajeros. La vía Santuario – Caño Alegre ha sido testigo de múltiples accidentes, que han dejado muertos y heridos, y hasta tiene al Invías respondiendo por demandas ante juzgados de Bogotá y Antioquia. Foto: Cortesía Telemedellín El Invías reconoció en una nota al Congreso que la vía en Antioquia requiere de una «rehabitiación integral». Foto: Invías No obstante, el mayor problema se encuentra en la calidad del corredor Santuario – Caño Alegre, que está a cargo del Invías desde 2018. Según reconoció la entidad en una respuesta al Congreso, la carretera presenta un deterioro notorio, debido a que ya se cumplió «la vida útil de diseño de la vía” e incluso afirmó que se “requiere una intervención a nivel estructural orientada a su rehabilitación integral”. Imagen: Cámara de Representantes No obstante, el actual Gobierno no la priorizó para grandes inversiones, como lo confirmó el Ministerio de Transporte en otra respuesta conocida en exclusiva por Valora Analitik. Así se ve en la siguiente imagen enviada por el Gobierno al Legislativo: Imagen: Cámara de Representantes Esta realidad ha llevado a que se presenten múltiples accidentes en la vía pública durante los últimos años y ya hasta ha generado al menos dos demandas de ciudadanos contra el Invías y la Nación por el accidente de un motociclista en 2020 y la muerte de otro en 2024. Los expedientes, que reposan en juzgados de Bogotá y Antioquia, argumentan que hubo una fallas en el servicio por omisión y se le atribuye la responsabilidad total de los siniestros a la entidad, en su calidad de administrador de las vías nacionales no concesionadas. Además, señalan que el Invías ha permitido la permanencia de huecos peligrosos y no señalizados en el asfalto, lo que causó que ambos motociclistas perdieran el control e invadieran el carril contrario, provocando la muerte en el primer caso y lesiones físicas y psicológicas en el segundo. En esto coincide el reporte de Infraestructura a Fondo de la CCI, que detalla que de los 133 km que tiene a cargo el Estado en esa zona, el 82 % está en condición regular o deficiente, en gran medida por la baja inversión que tiene frente al alto recaudo de peajes de la región. 82 % de los 133 km que el Invías tiene a cargo en la zona de Antioquia de la vía Medellín – Bogotá está en condición regular o deficiente SANTUARIO – CAÑO ALEGRE En los peajes de la vía se prevé recaudar este año $205.000 millones Recursos que se invertirán en el corredor llegan a menos del 15 % de lo recaudado $30.000 millones De hecho, el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, confirmó ante congresistas que en el tramo Santuario – Caño Alegre se prevé recaudar $205.000 millones este año, pero los recursos para su atención y rehabilitación apenas llegarán a $30.000 millones. Dos tramos clave de la vía Bogotá – Medellín registran fuertes deterioros que impactan en la competitividad de Colombia desde hace décadas. La declaración responde a que el modelo público de atención de vías funciona así: todos los recursos de las vías públicas van a una ‘bolsa’ general que debe alcanzar para los 10.000 km que están bajo jurisdicción del Estado, incluyendo tanto los que tienen peajes como los que no. Juan Guillermo Jiménez, director del Invías, presentó un plan con el cual el Gobierno pretende administrar las vías concesionadas que pasen a manos del Estado. Foto: Invías Según la Ley 105 de 1993, el 50 % de lo que se recauda debe ir a las zonas de influencia de los peajes y otro 50 % para el respectivo departamento. Sin embargo, durante dos 2023 y 2025, el Gobierno Petro cambió la norma, mediante artículos incluidos en las leyes de Presupuesto de esos años que pasaron desapercibidos. Allí determinó que los recursos de peajes serán invertidos en rehabilitación, conservación y mantenimiento de la vía objeto del peaje, pero, cuando esta tenga buenos estándares, los remanentes podrán destinarse para otros corredores del departamento. Esto implica que los remanentes ya no deben ir obligatoriamente a las áreas de influencia de las casetas, sino que pueden destinarse a cualquier punto de sus departamentos. La situación en el corredor Santuario – Caño Alegre es tan grave, que los conductores de carga del Oriente antioqueño ya están haciendo una ‘vaca’ para mejorar los puntos peligrosos de la vía que, según sus datos, tiene casi 1.000 huecos.