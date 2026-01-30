Invías dejó sin ejecutar más de $1 billón y frenó 60 obras clave en 2025: CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) volvió a encender las alarmas sobre la gestión del Instituto Nacional de Vías (Invías). El balance con el que cerró 2025 deja un dato contundente: más de $1 billón destinado a proyectos viales estratégicos quedó sin ejecutar, comprometiendo la continuidad de al menos 60 obras fundamentales para la conectividad y la productividad regional.
Así lo revela el primer informe mensual de Infraestructura A Fondo 2026, elaborado por la CCI, que muestra un panorama crítico en un año marcado por la restricción de liquidez del Estado y el bajo desempeño del sector Transporte.
De acuerdo con el análisis, más del 60 % de los proyectos a cargo del Invías registraron una ejecución presupuestal promedio de apenas 17,6 %, un nivel que el gremio califica como alarmante.
Las cifras oficiales confirman la magnitud del rezago. Mientras la ejecución total del Presupuesto General de la Nación superó el 87 % al cierre de 2025, el sector Transporte apenas alcanzó el 46,3 %, lo que equivale a $7,26 billones ejecutados de los $15,67 billones apropiados para la vigencia. En términos presupuestales, fue el sector productivo con peor desempeño dentro del Estado.
En ese contexto, el Invías concentró los mayores niveles de subejecución. En total, 62 proyectos, con una inversión prevista de $1,08 billones, cerraron el año con avances mínimos, pese a su carácter estratégico para la integración territorial y el acceso a mercados en regiones históricamente rezagadas.
Entre las obras más afectadas aparecen corredores nacionales y regionales clave como la Troncal del Magdalena, la Transversal del Caribe, la vía Bogotá–Tunja–Duitama–Pamplona–Cúcuta y la carretera Altamira–Florencia. También se reportaron retrasos significativos en proyectos localizados en departamentos como Cauca, Putumayo, Córdoba, Boyacá, Casanare, Huila y Caquetá.
El informe advierte, además, que los recursos asignados al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, por $63.200 millones, no se ejecutaron. A esto se suma el fuerte recorte sufrido por el programa Colombia Avanza, que incluye vías estratégicas para el Chocó: de $156.000 millones inicialmente previstos, cerró el año con apenas $140 millones.
Para la CCI, el patrón que deja la subejecución resulta especialmente preocupante.
“Es paradójico que la mayor subejecución de recursos se concentre justamente en las regiones más marginadas y rezagadas del país, aquellas que el propio Gobierno ha señalado como prioridad de su agenda social”, señaló Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo del gremio.