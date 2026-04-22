Un grupo de congresistas criticó este miércoles el modelo que tiene el Instituto Nacional de Vías (Invías) con la operación de algunas carreteras en Colombia y citaron el caso un tramo clave de la vía Medellín – Bogotá en Antioquia.
Se trata del corredor Santuario – Caño Alegre, que tiene 132,6 km y cuenta con dos peajes (Santuario y Puerto Triunfo), los cuales recaudan cada año unos $140.000 millones, de acuerdo con datos revelados por la propia entidad.
Sin embargo, el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, confirmó en el Congreso que, para este 2026, la importante vía solo recibirá inversiones por $30.000 millones, es decir, el 21 % del total que recolecta en sus estaciones por el paso de vehículos.
Nuevo esquema para tramo clave de la vía Medellín – Bogotá
Ante esta situación, el grupo de congresistas cuestionó el porqué de tan bajo porcentaje, teniendo en cuenta, además, que se trata de un tramo clave de la vía Medellín – Bogotá.
Por su parte, el director de Invías respondió que los recursos recolectados en los peajes no pueden ser destinados al 100 % para el propio corredor, ya que la entidad debe responder por otras carreteras no concesionadas a nivel nacional.
De hecho, citó el caso del nuevo proyecto que adjudicó este Gobierno para la conexión entre Medellín y Quibdó, que asciende a unos $230.000 millones.
Eso sí, también aseguró que el Gobierno Nacional está diseñando un nuevo plan para construir obras en megavías como la de Santuario – Caño Alegre, mediante un mecanismo que incluye tomar deuda y traer a valor presente el recaudo de los peajes de los próximos 20 años.
“Se basa en la pignoración del recaudo proyectado a un plazo de 20 años para traer deuda en el corto plazo. Los recursos serán administrados a través del FIP (Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura), donde está el Ministerio de Hacienda, Planeación y el Ministerio de Transporte”, afirmó en el debate de control político.
Y añadió que el objetivo es anticipar flujos futuros para ejecutar inversiones por $100.000 millones en esta vía y otras del departamento de Antioquia.
¿Qué pasó con la iniciativa privada para el corredor?
En este escenario también se le consultó al Ejecutivo por la APP de iniciativa privada que fue radicada para entregar en concesión el corredor de Santuario – Caño Alegre.
Ante este cuestionamiento intervino el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, quien dijo que el proyecto se llama Vías del Altiplano y sigue en evaluación de factibilidad, es decir, de su última etapa de estudios y diseños.
“Estamos mirando cuáles son las inversiones y requerimientos de esta conexión vial, efectivamente hoy la tenemos en prefactibilidad y estamos estudiando la factibilidad al interior de la ANI para determinar si cumple con todas las especificaciones técnicas, legales, ambientales y financieras para realizar las inversiones”, anotó.
Vale recordar que, en el pasado, otro grupo de empresarios presentó un proyecto diferente -llamado Ruta del Agua-, pero este fue rechazado por no cumplir con las especificaciones que exige la ley colombiana.