Essity abre vacantes para conductores en Colombia: municipios y beneficios

Essity anunció la apertura de 16 vacantes para conductores de vehículo articulado con licencia C3.
Las vacantes están dirigidas a conductores con mínimo un año de experiencia en el manejo de tractocamiones —preferiblemente dos— y que cuenten con disponibilidad para realizar rutas nacionales, garantizando el abastecimiento de productos esenciales en diferentes regiones del país.
Las posiciones tienen como zona principal de operación a Medellín, Rionegro, Guarne, Girardota y municipios cercanos, donde Essity concentra una parte relevante de su actividad logística.
Adicionalmente, las vacantes también se encuentran disponibles en la Sabana de Bogotá, específicamente en Cajicá, Zipaquirá y Chía, zonas estratégicas para la distribución nacional de la compañía.
Destacado: Essity fue incluida como compañía líder en sostenibilidad global
Además de la estabilidad laboral, Essity ofrece a los conductores seleccionados un paquete de compensación y beneficios, diseñado para reconocer su labor y promover condiciones de trabajo adecuadas.
La oferta incluye salario competitivo, primas extralegales, así como bonificaciones asociadas a kilómetros recorridos, buenas prácticas de conducción y jornadas adicionales.
De igual forma, los colaboradores cuentan con celular y línea con datos, beneficio de alimentación y un entorno laboral enfocado en la seguridad, el bienestar y el desarrollo personal.
Como parte de esta experiencia laboral, los colaboradores tienen acceso a productos de las principales marcas del portafolio de Essity, entre las que se destacan Familia, Pequeñín, Nosotras, Pomys, Tena, Tork, Leukoplast, Cutimed y Novarix, marcas líderes en sus categorías y ampliamente reconocidas por los consumidores colombianos.
La convocatoria estará abierta durante los próximos meses, y las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden enviar su hoja de vida al número de WhatsApp 313 263 3829.