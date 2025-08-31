Essity alcanza 245.000 tenderos aliados en Colombia y llega al 98 % del territorio nacional

En Colombia existen alrededor de 450.000 tiendas de barrio que generan empleo directo a más de 1 millón de personas, concentrando cerca del 48 % del comercio de bienes de consumo masivo, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
Estos negocios se convierten en puntos de encuentro comunitario y en la primera opción de compra para los hogares, particularmente en los estratos 1, 2 y 3. Adicionalmente, el liderazgo femenino es un componente destacado de este sector, ya que más del 64 % de las tiendas son gestionadas por mujeres, de acuerdo con Fenalco.
No obstante, a pesar de su importancia, los tenderos enfrentan desafíos crecientes. Durante 2024, el 82 % de los tenderos reportó ventas iguales o en descenso, de acuerdo con información de Fenalco
En este contexto, Essity, compañía global de higiene y salud, destacó que en Colombia logra impactar mensualmente 245.000 tenderos aliados, quienes son aquellos que manejan las categorías en las cuales participa la compañía, lo que le permite tener cobertura en el 98 % del territorio nacional.
Essity reconoce que sin los tenderos sería imposible alcanzar a comunidades alejadas, mantener la capilaridad de su distribución y sostener un modelo de cercanía con los consumidores.
A este relacionamiento se suma que la compañía impulsa programas de formación, acompañamiento comercial y estímulo a la digitalización de los tenderos, con el objetivo de aportar a la formalización y sostenibilidad de estos negocios.
Para Essity, apoyar al tendero no solo significa fortalecer su propia cadena de valor, sino también contribuir al desarrollo económico local, a la movilidad social y a la consolidación de redes de confianza que son vitales para las comunidades.
“En Essity creemos que los tenderos son auténticos multiplicadores de bienestar en cada barrio colombiano. Reconocemos su esfuerzo diario, su cercanía con las familias y su papel clave en nuestras operaciones. Con una red que hoy supera los 250.000 tenderos y una cobertura del 98 % del país, queremos ir más allá de ser proveedores: somos aliados del comercio local, comprometidos con su crecimiento y con su éxito”, afirmó Jorge Eduardo Triviño, director comercial para Colombia y Venezuela de Essity.