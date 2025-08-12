Essity y Fundación Grupo Familia lideraron voluntariado interempresarial que benefició a más de 100 recicladores

Más de 70 voluntarios de Essity, Corbeta con su marca AKT Motos y Estra participaron en una actividad de voluntariado interempresarial en la organización de recicladores Coprofercol, ubicada en el municipio de Caldas, Antioquia.
Esta hace parte del Programa de Voluntariado Corporativo de Essity, antes Grupo Familia, con el propósito de promover el bienestar, sensibilizar sobre hábitos de higiene y salud, y reconocer la dignidad de la labor de los recicladores en Colombia.
Actividades realizadas durante la jornada
La jornada incluyó el rally de higiene y salud, en el que desarrollaron actividades educativas sobre temas fundamentales para las comunidades como el lavado de manos, el cuidado de heridas, la incontinencia, la menstruación y la máxima higiene.
La experiencia también incluyó cortes de cabello realizados por barberos y estilistas de la comunidad, un ropero comunitario y la entrega de premios y productos por parte de las marcas aliadas.
Además de los espacios pedagógicos, los voluntarios vivieron la experiencia de ser recicladores por un día al participar en la separación de materiales y reparación de carretas.
“Este voluntariado fue una muestra poderosa de lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos entre empresas con un propósito común: transformar realidades. Más allá de la formación en hábitos de higiene y salud, esta jornada fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo, el compromiso y la dignidad de los recicladores. Desde la Fundación Grupo Familia, queremos invitar a más empresas a sumarse a estas iniciativas interempresariales que generan impacto real, promueven el orgullo corporativo y fortalecen el tejido social”, expresó Luz Elena Aristizábal, directora de la Fundación Grupo Familia.
Cabe resaltar que esta actividad se enmarca en la estrategia de “Orgullo de Ser” de Essity, que busca empoderar a sus colaboradores, promover conversaciones en torno a temas tabú y llevar bienestar a través de sus marcas y productos a comunidades vulnerables.
En América Latina, el programa de Voluntariado Corporativo de Essity ya cuenta con más de 1.000 voluntarios y ha beneficiado a más de 17.000 personas. En 2023, fue reconocido con el Barrier Breaker Award de Essity en la categoría Higiene y Salud para Todos.
Por otra parte, este fue el segundo voluntariado interempresarial que organiza Essity.
Así las cosas, desde la compañía hacen énfasis en que este tipo de iniciativas, lideradas desde el sector privado, no solo promueven transformaciones positivas en las comunidades, sino que también generan sentido de pertenencia, movilizan el conocimiento organizacional y fortalecen la cultura corporativa alrededor de causas sociales de alto impacto.